ВС России поразили логистические центры ВСУ в Одесской и Харьковской областях

Вооруженные силы России нанесли серию ударов беспилотниками «Герань-4 сикер» по логистическим центрам ВСУ в Одесской и Харьковской областях. Как сообщили в Минобороны РФ, были поражены два объекта в населенных пунктах Дачное и Усатово Одесской области, а также один — в Коммунаре Харьковской области.

Эти центры использовались для хранения материальных средств военного назначения для ВСУ, отметили в ведомстве и опубликовали видеокадры, демонстрирующие поражение целей. Дополнительно сообщается, что в течение суток российские силы продолжили наносить удары беспилотными летательными аппаратами по портам и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ.

В результате атаки на порт Черноморск Одесской области был поврежден танкер, перевозивший горюче-смазочные материалы для Украины. Ранее Министерство обороны России заявило об ударах по автомобильному пункту пропуска «Старокозачее-Тудора» в Одесской области, складским помещениям в Днепропетровске и логистическому центру «Копылов логистик парк» в Киевской области. В Одесской области после этих ударов возник пожар.