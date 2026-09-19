Более 10 человек ранены при ударе БПЛА по автобусу в Горловке

В Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике беспилотник ВСУ ударил по автобусу. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, в результате удара ранения различной степени тяжести получили 11 мирных жителей, включая двоих детей — мальчика и девочку 2016 года рождения. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее в тот же день другой беспилотник ударил по проезжей части в центре Донецка — на перекрестке улицы Артема и проспекта Титова, в результате чего пострадали трое человек, которые были госпитализированы. Также 17 сентября дрон ударил по пассажирскому автобусу в Центрально-Городском районе Горловки, что привело к ранениям троих детей и двух взрослых.