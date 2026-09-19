«Прогресс МС-35» привез на МКС пульт управления роботом для открытого космоса
Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-З5» пристыковали в ручном режиме (ТОРУ) к российскому сегменту Международной космической станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию Роскосмоса.
На МКС доставили оборудование и расходные материалы для экспериментов. В частности, в рамках работ «Теледроид» космонавты исследуют возможность использовать антропоморфного робота для поддержки выходов людей в открытый космос. Для этого на станцию доставили специальный экзоскелет для дистанционного управления. Подготовку в качестве оператора такого робота проходила космонавт Анна Кикина.
Кроме того, корабль доставил около 2,4 т грузов. Среди них — 842 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды, 1,3 тыс. кг питания, 377 кг санитарного оборудования и медикаментов, а также 50 кг кислорода.
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с кораблем «Прогресс МС-35» стартовала с Байконура 16 августа в 16:34 мск. Через 9 минут корабль вышел на орбиту.
«Теледроид» задуман как инструмент поддержки космонавта при работе в открытом космосе: робот должен действовать в агрессивной среде и выполнять типовые операции в копирующем либо автоматическом режиме. Комплект дистанционного управления нужен прежде всего для проверки сценария, при котором часть действий можно поручить машине, сохраняя контроль человека.
Пока речь идет об экспериментальной отработке, а не о штатной замене космонавта. В феврале 2022 года «Роскосмос» описывал «Теледроид» как робота для исследований и экспериментов, способного выполнять типовые операции в открытом космосе; это указывает, что его практическая роль и надежность должны быть подтверждены испытаниями.