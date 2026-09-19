NYT: Трамп преувеличил контроль над Гренландией при объявлении сделки с Данией
Президент США Дональд Трамп преувеличил контроль Вашингтона над обеспечением безопасности Гренландии в своем заявлении о сделке с Данией. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
В статье издания говорится, что слова господина Трампа о постоянном контроле над безопасностью острова не соответствуют реальным полномочиям, которые США получат в рамках соглашения. Два источника заверили, что задачей американских военных будет сотрудничество с Данией и Гренландией, а не установление контроля над ними.
По условиям соглашения, американским противникам запрещено размещать военные базы на Гренландии. Представитель Госдепартамента подчеркнул, что договор не позволяет странам, не входящим в НАТО, создавать военное присутствие на острове. При этом сама Гренландия уже входит в состав Североатлантического альянса, и вероятность появления там баз других стран была изначально крайне низкой.
Дональд Трамп заявил, что достигнутая с Данией сделка решает все претензии США к Гренландии и предусматривает размещение крупного военного контингента на острове. Тем не менее источники газеты The New York Times опровергли утверждение о полном контроле Вашингтона, обозначив, что сотрудничество будет проходить в партнерском формате.
Соглашение опирается на договор США и Дании 1951 года: он предусматривает присутствие американских военных и ответственность Вашингтона за оборону Гренландии в случае внешней агрессии. При этом увеличение американского присутствия оформляется не односторонним решением: США могут запросить его у Копенгагена, а Дания обязуется конструктивно рассмотреть такой запрос.
Обновление договора должно создать правовую основу для значительного расширения американского присутствия. Одновременно обсуждаемая структура с командным центром НАТО и многолетнее сотрудничество США, Дании и Гренландии в Арктике указывают на союзнический формат распределения ответственности, а не на передачу Вашингтону единоличного контроля над островом.