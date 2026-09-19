В Швейцарии приняли новую Стратегию безопасности
Федеральный совет Швейцарии утвердил новую Стратегию безопасности. Об этом сообщает пресс-служба швейцарского МИДа.
В документе указывается, что международная ситуация характеризуется растущей нестабильностью. Завершение конфликта на Украине «остается недостижимой целью», отмечается в стратегии. Кроме того, по оценке авторов концепции, число гибридных угроз растет, а критическая инфраструктура остается уязвимой.
Стратегия выделяет три приоритетных направления политики. Во-первых, повышение устойчивости государства и общества, а также снижение зависимости в критически важных областях. Во-вторых, усиление защищенности населения и госучреждений. В-третьих, укрепление обороноспособности Швейцарии для эффективного противодействия возможному вооруженному нападению.
Направления конкретизированы в 10 целях и 46 мерах. Среди них — борьба с гибридными угрозами, защита от удаленных атак и борьба с организованной преступностью.
В конце августа 2024 года экспертный доклад, который, как ожидалось, ляжет в основу стратегии безопасности Швейцарии на 2025 год, содержал около 100 рекомендаций по нейтралитету, международному сотрудничеству и вооружениям. Главной из них было развитие «общего оборонного потенциала» совместно с ЕС и НАТО.
Таким образом, в предыстории утвержденного документа оборонный вопрос рассматривался вместе с взаимодействием с европейскими и евроатлантическими структурами. Это придает укреплению обороноспособности конкретное внешнее измерение: наряду с национальными мерами обсуждалось сотрудничество с партнерами.