Сестра Ким Чен Ына: МАГАТЭ не в праве вмешиваться в ядерную политику КНДР
Пхеньян отвергает резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), касающиеся ядерной программы КНДР. Об этом 19 сентября заявила Ким Ё Чжон, заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи и сестра лидера государства, слова которой приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Ё Чжон подчеркнула, что 17 сентября на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ была принята резолюция, ставящая под сомнение законность ядерной деятельности КНДР. Она назвала документ «бессмысленным и неэффективным». Подобные резолюции, добавила госпожа Ким, ежегодно подготавливаются по инициативе США и западных стран, но они не влияют на статус республики как ядерного государства.
Согласно заявлению госпожи Ким, Пхеньян прекратил членство в МАГАТЭ и вышел из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) много лет назад. Поэтому, по ее мнению, агентство не имеет права контролировать ядерную программу страны.
Ким Ё Чжон также обвинила МАГАТЭ в двойных стандартах и предвзятости. Она указала, что агентство игнорирует наличие американского ядерного оружия в Европе, участие Южной Кореи и Японии в американских системах «расширенного сдерживания», а также планы Сеула по созданию атомной подводной лодки. По ее словам, МАГАТЭ превратилось в «американское агентство по атомной энергии».
МАГАТЭ 10 сентября сообщило о продолжении КНДР расширять ядерную программу, включая строительство новых объектов для обогащения урана, выявленных при помощи спутниковой съемки, так как инспекторы с 2009 года не работают на территории страны. Это включает выявление дополнительного объекта и признаки активности на объектах в Йонбёне и Кансоне.
Отказ Пхеньяна означает разрыв с прежней договорной схемой контроля: ДНЯО связывал неядерные государства обязательствами по нераспространению, а МАГАТЭ наделялось правом проверять их выполнение. КНДР вышла из ДНЯО в 2003 году, а из МАГАТЭ — в 1994 году. После этого механизм обычных проверок на территории страны стал неприменим, и резолюция сама по себе не возвращает агентству инспекционный доступ.
МАГАТЭ при этом может продолжать оценивать ядерную программу и фиксировать признаки работ на объектах. Так, в докладе 2020 года агентство отмечало признаки производства обогащенного урана в Йонбёне и вероятное продолжение строительства экспериментального легководного реактора. Такая оценка показывает активность объектов, но остается косвенной и не заменяет проверку на месте.