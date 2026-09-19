Сестра Ким Чен Ына: МАГАТЭ не в праве вмешиваться в ядерную политику КНДР

Пхеньян отвергает резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), касающиеся ядерной программы КНДР. Об этом 19 сентября заявила Ким Ё Чжон, заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи и сестра лидера государства, слова которой приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Ё Чжон подчеркнула, что 17 сентября на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ была принята резолюция, ставящая под сомнение законность ядерной деятельности КНДР. Она назвала документ «бессмысленным и неэффективным». Подобные резолюции, добавила госпожа Ким, ежегодно подготавливаются по инициативе США и западных стран, но они не влияют на статус республики как ядерного государства.

Согласно заявлению госпожи Ким, Пхеньян прекратил членство в МАГАТЭ и вышел из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) много лет назад. Поэтому, по ее мнению, агентство не имеет права контролировать ядерную программу страны.

Ким Ё Чжон также обвинила МАГАТЭ в двойных стандартах и предвзятости. Она указала, что агентство игнорирует наличие американского ядерного оружия в Европе, участие Южной Кореи и Японии в американских системах «расширенного сдерживания», а также планы Сеула по созданию атомной подводной лодки. По ее словам, МАГАТЭ превратилось в «американское агентство по атомной энергии».

МАГАТЭ 10 сентября сообщило о продолжении КНДР расширять ядерную программу, включая строительство новых объектов для обогащения урана, выявленных при помощи спутниковой съемки, так как инспекторы с 2009 года не работают на территории страны. Это включает выявление дополнительного объекта и признаки активности на объектах в Йонбёне и Кансоне.