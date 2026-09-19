Памфилова вновь заявила об успешном отражении атаки на систему ДЭГ в Москве

Кибератака на систему дистанционного электронного голосования продолжается с ночи, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, проведению выборов это не мешает.

«Никто этого не заметил, потому что она успешно отражалась и отражается, потому что у нас очень мощные средства защиты — ни один избиратель этого не заметил, спокойно все голосуют»,— сказала госпожа Памфилова на конференции «Выборы в период турбулентности» (цитата по «РИА Новости»).

По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, атаки проходили на трех сетевых уровнях: L2, L3 и L7. Профиль атак динамически меняется, что может приводить к замедлению доступа к инфраструктуре ДЭГ у некоторых пользователей различных сетей связи,— объяснили там. Штаб подчеркивает, что на сам процесс подсчета голосов атаки не влияют.

С 18 по 20 сентября 2026 года в России проходят выборы депутатов Госдумы, а также региональные и муниципальные кампании, охватывающие более 2,2 тысячи уровней. Проголосовать онлайн могут жители 33 регионов. В Москве ДЭГ реализовано на отдельной платформе.