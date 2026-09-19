Памфилова вновь заявила об успешном отражении атаки на систему ДЭГ в Москве
Глава ЦИК Памфилова: кибератака на московскую систему ДЭГ успешно отражается
Кибератака на систему дистанционного электронного голосования продолжается с ночи, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, проведению выборов это не мешает.
«Никто этого не заметил, потому что она успешно отражалась и отражается, потому что у нас очень мощные средства защиты — ни один избиратель этого не заметил, спокойно все голосуют»,— сказала госпожа Памфилова на конференции «Выборы в период турбулентности» (цитата по «РИА Новости»).
По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, атаки проходили на трех сетевых уровнях: L2, L3 и L7. Профиль атак динамически меняется, что может приводить к замедлению доступа к инфраструктуре ДЭГ у некоторых пользователей различных сетей связи,— объяснили там. Штаб подчеркивает, что на сам процесс подсчета голосов атаки не влияют.
С 18 по 20 сентября 2026 года в России проходят выборы депутатов Госдумы, а также региональные и муниципальные кампании, охватывающие более 2,2 тысячи уровней. Проголосовать онлайн могут жители 33 регионов. В Москве ДЭГ реализовано на отдельной платформе.
Один из механизмов, рассчитанных на отражение DDoS-атак, — электронная очередь: она распределяет обработку запросов, когда одновременно подключается много пользователей или на систему идет перегрузка. При задержке избиратель видит на экране уведомление об ожидании; в ходе тестирования в марте 2024 года организаторы оценивали максимальное время очереди в 10–15 минут. Поэтому устойчивость самого процесса голосования не означает полностью беспрепятственный доступ к нему для каждого пользователя.
Проблема может возникать и на внешних сервисах, необходимых для входа в систему. В сентябре 2023 года задержки СМС-кодов для пользователей московских «Госуслуг» связывали с атакой на серверы компании, доставлявшей сообщения, а в сентябре 2025 года при нестабильной связи работу ДЭГ обеспечивали дополнительными точками доступа Wi-Fi. Такие меры поддерживают возможность проголосовать, но не устраняют вероятность временных задержек на отдельных этапах подключения.