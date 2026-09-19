Трамп поставил финальный росчерк над «адом»

Президент США Дональд Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России и Ирана. Документ, принятый в честь покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма, на днях прошел Конгресс. Сразу после подписания заработают только некоторые положения документа. В частности, запрет на покупку российского госдолга американцами. Также администрация должна ограничить импорт урана из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacquelyn Martin / AP Фото: Jacquelyn Martin / AP

Главное, что предусматривает проект, — пошлины до 100% на товары пятерки крупнейших покупателей российских энергоносителей. Среди них Китай, Индия и Турция. Закон также обязывает Трампа ввести санкции против российских чиновников, ведомств и компаний. В перечне прямо указан список — от Владимира Путина до крупных банков и госструктур.

Однако конкретные пошлины и персональные санкции остались на усмотрение главы Белого дома. Он обязан в течение 30 дней ввести какие-либо рестрикции, но при этом обладает широким правом делать исключения. Руководствоваться Трамп будет исключительно мировыми ценами на нефть, полагает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков:

«Ирония состоит в том, что сейчас американский президент вообще не заинтересован в введении подобных санкций. Цены на бензин поставили новый рекорд, это становится абсолютно катастрофической ситуацией для Республиканской партии в целом. Поэтому он, естественно, будет все это использовать для оказания давления, причем не столько на Россию, сколько на страны, которые покупают российские энергоносители: Китай, Индия, Турция и в какой-то степени Евросоюз.

Но в целом, скорее всего, будет сказано много достаточно громогласных слов. Могут быть какие-то попытки использовать возможность Трампа ввести подобные санкции в закрытых переговорах с российским руководством, в том числе на встрече G20.

Трудно ожидать, что в теперешней, крайне сложной для администрации ситуации, будут предприниматься какие-то шаги, которые могут реально ударить по состоянию рынка нефти и природного газа. Трамп может объявить о введении тарифа в 0,1%, если его действительно текст закона к этому обязывают».

За закон об «адских санкциях» в Палате представителей проголосовали 262 конгрессмена против 159, причем его поддержали почти 60 демократов. Хотя лидер фракции Хаким Джеффрис призвал отклонить документ. По его мнению, он лишь даст Дональду Трампу лазейку для торговой войны, но не обяжет вводить ограничения в отношении России.

Но эти вторичные санкции обсуждались еще с марта 2022-го, и важно, почему именно Конгресс решил принять их сейчас, отмечает политический обозреватель агентства LCB из Вашингтона Андрей Береговский:

«Мы привыкли, что санкции — это что-то более или менее нормальное, ординарное. Но вторичные рестрикции — крайняя мера последнего шага перед войной. Вопрос о санкциях все дальше и дальше откладывался. В начале 2024 года эта тема достигла пика, и ушла из Конгресса. Затем начались выборы, и Трамп пришел к власти, а Конгресс вернулся в Вашингтон в ужасе. В 2026 году американская администрация начала свою специальную военную операцию без одобрения Конгресса.

Тайминг — это ключевой вопрос. Напряжение нарастает в течение последних полутора лет с того момента, как Дональд Трамп вступил в должность во второй раз. Мы видим, что его администрация часто использует определенные механизмы, которые создавались для других целей. Введение тарифов — это один из инструментов для главной цели, который удивительным образом на 100% совпадает с его политической программой.

Это один из симптомов того, что мы постоянно живем теперь в предвыборной кампании. Палата представителей толком не заседала. Сильно разросся этот плановый отпуск, вот буквально на три дня они должны были вернуться, чтобы принять продление бюджета.

Почему-то Палата представителей решила подзадержаться еще на неделю, они могли бы совершенно спокойно вернуться после дня выборов и принять этот закон в ноябре. Но над республиканской фракцией нависает серьезная угроза, что они потеряют большинство».

Китай и Индия еще на неделе заявили, что подготовят ответные меры, если США введут 100-процентные пошлины на их продукцию.

По мнению собеседников “Ъ FM”, «адские санкции» Линдси Грэма действительно могут ударить по российскому нефтегазовому экспорту, в первую очередь в Индию. Впрочем, отраслевые аналитики сомневаются, что Дональд Трамп воспользуется пошлинами, пока идет война в Иране.

Александра Абанькова