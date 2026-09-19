В МВД предупредили о новых многоступенчатых операциях мошенников
Мошенники в России перешли к новым многоступенчатым схемам обмана, в которых используют сразу несколько персонажей и каналов связи. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.
Если раньше чаще всего мошенничество начиналось с простого звонка о якобы заблокированной банковской карте, то сегодня преступники проводят многоходовые операции. В них жертве сначала может прийти сообщение с фишинговой ссылкой, затем звонок якобы от службы безопасности банка или полиции с требованием перевести деньги на «безопасный счет». Завершается схема приездом курьера, который забирает наличные или помогает оформить финансовые операции.
В МВД отмечают, что мошенники значительно повысили качество персонализации атак. Они изучают информацию в соцсетях — профессию, интересы, семейное положение, цифровые привычки потенциальной жертвы, чтобы создать правдоподобную легенду, которая напрямую связана с жизнью человека.
Такой подход затрудняет распознавание обмана и повышает эффективность мошеннических схем. Преступники могут представляться сотрудниками банков или правоохранительных органов и угрожать уголовным преследованием, блокировкой счетов или ограничением выезда.
Главное изменение — мошенники продают жертве не отдельную ложь, а цельный сценарий, собранный под ее обстоятельства. Персональные сведения из открытых источников или украденных баз позволяют заранее подобрать правдоподобную легенду и нужную манеру разговора, поэтому каждый следующий контакт выглядит продолжением уже знакомой человеку ситуации.
Убедительность усиливает постановка с несколькими ролями: одному участнику отводится разговор, другие изображают подтверждение или успешное прохождение проверки. Такая схема требует не случайной группы звонящих, а организованной структуры с распределением функций, иерархией и технологическими инструментами колл-центра.