В МВД предупредили о новых многоступенчатых операциях мошенников

Мошенники в России перешли к новым многоступенчатым схемам обмана, в которых используют сразу несколько персонажей и каналов связи. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Если раньше чаще всего мошенничество начиналось с простого звонка о якобы заблокированной банковской карте, то сегодня преступники проводят многоходовые операции. В них жертве сначала может прийти сообщение с фишинговой ссылкой, затем звонок якобы от службы безопасности банка или полиции с требованием перевести деньги на «безопасный счет». Завершается схема приездом курьера, который забирает наличные или помогает оформить финансовые операции.

В МВД отмечают, что мошенники значительно повысили качество персонализации атак. Они изучают информацию в соцсетях — профессию, интересы, семейное положение, цифровые привычки потенциальной жертвы, чтобы создать правдоподобную легенду, которая напрямую связана с жизнью человека.

Такой подход затрудняет распознавание обмана и повышает эффективность мошеннических схем. Преступники могут представляться сотрудниками банков или правоохранительных органов и угрожать уголовным преследованием, блокировкой счетов или ограничением выезда.