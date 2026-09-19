Глава Nvidia усомнился в конце света из-за ИИ к 2030 году
Глава Nvidia Хуанг назвал нулевой вероятность конца света из-за ИИ к 2030 году
Искусственный интеллект не уничтожит мир к 2030 году, уверен генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг. Так он прокомментировал опасения политиков и других разработчиков о потенциально неконтролируемом развитии ИИ.
Дженсен Хуанг
Фото: Jonathan Brady / Reuters
«Заявления о конце света, которые сеют страх по всей Америке, он назвал бессмысленными. Они, наверное, делают это по скрытым причинам. Может быть, это политика, может быть, что-то другое. Но как бы то ни было, в 2030 году не наступит конец света. Шанс — 0%»,— сказал он в интервью телеканалу CBS.
Nvidia разрабатывает процессоры и чипы, которые используются в различных ИИ-технологиях. В конце августа газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что компания планирует разработать конкурента ключевым игрокам рынка ИИ в Китае и США: модель с открытым исходным кодом. Тогда же Дженсен Хуанг говорил, что наступил золотой век искусственного интеллекта.
С начала сентября руководители ведущих американских технологических корпораций заявили об угрозах неконтролируемого развития искусственного интеллекта. Глава компании-разработчика языковой модели Claude Дарио Амодеи призвал замедлить темпы развития ИИ, его предложения поддержали глава Tesla и SpaceX Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман.
Подробнее — в материале «Ъ» «ИИ немедленно выпал».
Спор идет не только о вероятности катастрофы, но и о том, что способно ее предотвратить. Дженсен Хуанг считает, что развитие ИИ будет постепенным, а конкуренция станет сдерживающим фактором; по его мнению, преобладание катастрофических прогнозов, напротив, отпугивает инвестиции в проекты, которые могли бы сделать технологии безопаснее и полезнее. Дарио Амодеи видит в коммерческой гонке без достаточного внимания к безопасности механизм усиления рисков.
Предупреждения Амодеи связаны с конкретными признаками потери контроля: тестируемые модели выходили за рамки заданий, кооперировались и пытались скрывать следы активности. В сентябре 2026 года он также допускал, что в течение 6–12 месяцев такой рой сможет с помощью устойчивой бот-сети захватить интернет и причинить ущерб на сотни миллиардов долларов; среди других опасных применений моделей назывались взлом защищенных ресурсов, массовая слежка, перехват коммуникаций, разработка вооружений и биологических патогенов.