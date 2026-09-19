Житель Белгородской области пострадал в результате атаки ВСУ

ВСУ нанесли серию ударов беспилотниками по территории Белгородской области, затронув три муниципальных образования региона. Об этом сообщил оперштаб региона.

В Шебекинском округе в селе Архангельское FPV-дрон взорвался на дорожном полотне, в результате чего пострадал мирный житель. Мужчина получил слепые осколочные ранения голени и стопы, а также контузию глаз. Ему оказали первую помощь в Шебекинской центральной районной больнице, сейчас готовят к переводу в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. На месте атаки также поврежден автомобиль.

Кроме того, в том же округе в селе Ивановка удар беспилотника повредил автомобиль. В городе Валуйки БПЛА ударил по грузовому автомобилю, в результате чего у машины разбита кабина.

В Валуйском округе в селе Казинка от взрыва дрона разбиты стёкла автомобиля «ГАЗель». В Грайворонском округе в селе Косилово FPV-дрон взорвался возле частного дома, повредив остекление и забор.