Минобороны сообщило о почти тысяче сбитых беспилотников за сутки
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 936 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Кроме того, были перехвачены семь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.
В военном ведомстве также заявили о переходе под контроль российских войск пяти населенных пунктов. Речь идет о селах Комиссарово и Лошаково в Харьковской области Украины, Марьевке и Гулево в Донецкой народной республике. Кроме того, российские военные заняли село Зеленая Диброва в Запорожской области. Населенные пункты заняли бойцы группировок «Север», «Восток» и «Центр».
Заявленное Минобороны России число уничтоженных за сутки беспилотников самолетного типа, составляющее 936 единиц, почти вдвое превышает показатели, которые ведомство приводило ранее. Это указывает на существенное увеличение заявленного количества перехваченных аппаратов.
Например, в июне 2026 года в одной из сводок сообщалось об уничтожении 483 беспилотных летательных аппаратов за аналогичный период.