Минобороны сообщило о почти тысяче сбитых беспилотников за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 936 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, были перехвачены семь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.

В военном ведомстве также заявили о переходе под контроль российских войск пяти населенных пунктов. Речь идет о селах Комиссарово и Лошаково в Харьковской области Украины, Марьевке и Гулево в Донецкой народной республике. Кроме того, российские военные заняли село Зеленая Диброва в Запорожской области. Населенные пункты заняли бойцы группировок «Север», «Восток» и «Центр».