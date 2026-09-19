Минобороны РФ отчиталось о взятии российскими войсками пяти сел

Под контроль ВС РФ перешли села Комиссарово и Лошаково в Харьковской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Также российские войска заняли села Марьевка и Гулево в ДНР и село Зеленая Диброва Запорожской области.

Зеленую Диброву заняли бойцы группировки «Восток». Гулево и Марьевку взяли подразделения группировки «Центр», а села в Харьковской области — группировка «Север». Кольцо окружения в Харьковской области, по данным военного ведомства, сжимается.

Минобороны также отчиталось об ударах по складам ГСМ и военного имущества, объектам используемой в интересах ВСУ транспортной инфраструктуры.