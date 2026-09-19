Минобороны РФ отчиталось о взятии российскими войсками пяти сел
Под контроль ВС РФ перешли села Комиссарово и Лошаково в Харьковской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Также российские войска заняли села Марьевка и Гулево в ДНР и село Зеленая Диброва Запорожской области.
Зеленую Диброву заняли бойцы группировки «Восток». Гулево и Марьевку взяли подразделения группировки «Центр», а села в Харьковской области — группировка «Север». Кольцо окружения в Харьковской области, по данным военного ведомства, сжимается.
Минобороны также отчиталось об ударах по складам ГСМ и военного имущества, объектам используемой в интересах ВСУ транспортной инфраструктуры.
На Харьковском направлении заявленное продвижение связано с формированием полосы обеспечения в приграничных районах. В северо-восточной части области окружение группировки численностью до 2 тыс. человек описывалось как «котел» площадью 460 кв. км, включающий 27 населенных пунктов; его ликвидация, согласно этой оценке, позволила бы отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области минимум на 20 км.
Военная ценность такого продвижения зависит не только от занятия населенных пунктов, но и от закрепления результата. В декабре 2025 года создание зон безопасности связывали с защитой тылов, снижением угрозы артиллерийских ударов и обеспечением эвакуации гражданских лиц; для устойчивого контроля назывались расчистка и разминирование дорог, восстановление линий связи, переброска резервов и снабжение закрепившихся подразделений. Эта работа рассматривалась как подготовка к дальнейшему продвижению и укреплению оборонительных рубежей.