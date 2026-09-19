Российские войска с начала года заняли более 220 населенных пунктов

С начала 2026 года российские войска заняли более 220 населенных пунктов и свыше 5,3 тыс. кв. км территории в зоне специальной военной операции. Об этом 19 сентября заявили в Минобороны РФ.

В сентябре под российский контроль перешли 27 населенных пунктов и более 670 кв. км территории. Российские войска продолжают наращивать темпы наступления на всех направлениях боевых действий.

Наиболее активные бои идут на подступах к Краматорско-Славянской агломерации. Войска группировок «Юг» и «Центр» преодолевают укрепления ВСУ около городов Славянск, Краматорск и Дружковка. В центральном районе Доброполья продолжаются уличные бои.