В первый день явка на выборы через ДЭГ в Свердловской области составила 74%

По итогам первого дня голосования в Свердловской области через дистанционное электронное голосование (ДЭГ) проголосовали 74% (248 тыс. избирателей) от зарегистрировавшихся пользователей. Об этом сообщил Центр общественного наблюдения (ЦОН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Из года в год чуть увеличивается количество голосующих в ДЭГ, прирастает количество. Ядро — это те, кто уже голосовал и в прошлый раз, и кому данная система приглянулась»,— прокомментировал главный эксперт ЦОН по ДЭГ Александр Коковихин.

В субботу, 19 сентября, проходит второй день голосования. В 8:00 в Свердловской области открылись 2233 постоянных и порядка 30 временных избирательных участков. Свердловчане могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы, областного заксобрания, местных дум. Избиратели могут проголосовать традиционным способом на участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием, которое доступно круглосуточно.

По итогам первого дня голосования явка на выборах в Госдуму в Свердловской области составила 20,88%, на выборах в заксобрание — 22,98%.

Павел Миняев