Свыше 21% свердловских избирателей проголосовали на выборах в Госдуму за день

В Свердловской области за кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва проголосовали 713 684 человека (21,87% от общего числа избирателей) в первый день работы избирательных участков, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ на 20:00. Как сказано на портале наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), участие в выборах в онлайн формате приняли 236 215 уральцев (70% от всех заявившихся).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Голосование на выборах в Госдуму началось в 8:00 по местному времени. Наибольший интерес к выборам за сутки проявили избиратели из Серовского (явка — 26,48%), Асбестовского (24,37%) и Нижнетагильского округов (24,34%), наименьший — Первоуральского (22,05%), Березовского (20,27%), Каменск-Уральского (19,86%) и Свердловского округов (17,16%).

Всего 139 кандидатов в Госдуму от Свердловской области смогут поддержать 3 256 199 уральцев на 2 363 избирательных участках 18-20 сентября с 8:00 до 20:00 или через ДЭГ, которое длится на протяжении трех дней без перерыва.

Василий Алексеев