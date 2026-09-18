Явка свердловчан на выборах депутатов заксобрания составила 22% за день

За кандидатов в депутаты законодательного собрания Свердловской области проголосовали 759 447 человека (22,98% от общего числа избирателей) в первый день выдачи бюллетеней на участках, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ на 20:00. Как сказано на портале наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), участие в выборах в онлайн формате приняли 242 258 уральцев (72% от всех заявившихся).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Голосование на выборах в заксобрание началось 18 сентября в 8:00 по местному времени. Наибольший интерес к нему за сутки проявили жители ЗАТО Свободного (явка составила 52,21%), Пелыма (43,52%), ЗАТО Уральского (46,47%), Камышловского района (41,61%) и Слободо-Туринского района (38,27%), наименьший — Первоуральска (18,62%), Режа (18,56%), Полевского (18,13%), Арамили (17,84%) и Сысерти (17,50%).

Заксобрание Свердловской области формируется по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам.

Всего 379 кандидатов в региональный парламент в составе партсписков и 139 претендентов по одномандатным округам смогут поддержать 3 256 199 уральцев на 2 363 избирательных участках 18-20 сентября с 8:00 до 20:00 или через ДЭГ, которое длится на протяжении трех дней без перерыва.

Василий Алексеев