В Брянской области за сутки уничтожили 255 беспилотников
Над Брянской областью за прошедшие сутки были уничтожены 255 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом в «Максе»сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
По данным господина Ковальчука, в отражении атак участвовали подразделения ПВО Минобороны России, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», мобильные подразделения Брянского линейного отдела МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.
За прошедший день, с 08:00 до 20:00 мск 18 сентября, силы ПВО сбили над регионами России 328 дронов. Беспилотники сбивали над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Дагестаном, а также над Черным и Каспийским морями.
Масштаб произошедшего заметно превосходит ранее сообщавшиеся показатели для Брянской области. В декабре 2025 года за четыре часа там уничтожили 80 беспилотников, а в июле того же года — 25 за ночь. В августе 2026 года в Ярославской области сообщалось о 88 сбитых аппаратах за атаку. Это показывает, что речь идет о чрезвычайно концентрированном налете по одному региону.
При этом такой показатель не был максимальным для России в целом: 7 мая 2025 года силы ПВО отчитались об уничтожении 524 беспилотников над российской территорией. Поэтому событие выделяется прежде всего концентрацией средств воздушного нападения над Брянской областью, а не абсолютным общероссийским рекордом.