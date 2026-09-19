В Брянской области за сутки уничтожили 255 беспилотников

Над Брянской областью за прошедшие сутки были уничтожены 255 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом в «Максе»сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По данным господина Ковальчука, в отражении атак участвовали подразделения ПВО Минобороны России, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», мобильные подразделения Брянского линейного отдела МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

За прошедший день, с 08:00 до 20:00 мск 18 сентября, силы ПВО сбили над регионами России 328 дронов. Беспилотники сбивали над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Дагестаном, а также над Черным и Каспийским морями.