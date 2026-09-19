Явка на выборы в Госдуму превысила 30%

Явка на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу по состоянию на 9:39 мск составила 30,23%. Актуальная статистика опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии.

С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Более 4 млн россиян подали заявки на голосование в онлайн-формате, которое проходит круглосуточно. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00.