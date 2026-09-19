Минобороны отчиталось об ударе по складу с военными грузами в Киевской области
Вооруженные силы России ударили беспилотниками по таможенно-логистическому центру «Копылов Логистик Парк», который находится в 41 км к западу от Киева. На складе, как сообщает Минобороны, хранились и распределялись военные грузы, поступающие из европейских стран.
Кроме того, были поражены цели в Одесской области. Была атакована понтонная переправа через реку Днестр. Она, согласно сообщению ведомства, используется для транзита военных грузов, отправленных из Румынии и порта Измаил.
Минобороны также отчиталось об ударах по трем сухогрузам военного назначения. Один был поражен в порту Черноморска, еще два — в море.
Порт Измаил, упомянутый в новости в связи с транзитом военных грузов через понтонную переправу через Днестр, ранее уже фигурировал в сообщениях о военной логистике. В августе 2026 года Минобороны России заявляло, что инфраструктура порта Измаил применялась для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ. Это указывает на роль Измаила как узла в цепочке поставок.
Удары по сухогрузам военного назначения, о которых сообщается в новости, не являются единичным случаем. В июле 2026 года Минобороны России уже заявляло о поражении трех таких судов в Черном море, в том числе в порту Южный и на подходе к порту Одесса, которые, по версии ведомства, перевозили военные грузы для ВСУ. Это указывает на то, что атаки на морские пути снабжения происходили и ранее.