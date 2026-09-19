Минобороны отчиталось об ударе по складу с военными грузами в Киевской области

Вооруженные силы России ударили беспилотниками по таможенно-логистическому центру «Копылов Логистик Парк», который находится в 41 км к западу от Киева. На складе, как сообщает Минобороны, хранились и распределялись военные грузы, поступающие из европейских стран.

Кроме того, были поражены цели в Одесской области. Была атакована понтонная переправа через реку Днестр. Она, согласно сообщению ведомства, используется для транзита военных грузов, отправленных из Румынии и порта Измаил.

Минобороны также отчиталось об ударах по трем сухогрузам военного назначения. Один был поражен в порту Черноморска, еще два — в море.