Свыше 20 тыс. человек остались без света во Владивостоке

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Первореченском районе Владивостока. Без света остались 137 многоквартирных домов, в которых проживает порядка 21 тыс. человек, сообщает Главное управление МЧС по Приморскому краю.

Информация об аварийном отключении электроснабжения поступила в центр управления в кризисных ситуациях в 10:34 по местному времени (03:34 по мск). Местная прокуратура уточняет, что аварии произошли на сетях подстанции 2 Речка: Ф-11, Ф-12, Ф-14, Ф-8, Ф-9.

Уже в 11:56 по местному времени (04:56 мск) Дальневосточная распределительная сетевая компания сообщила, что восстановила электроснабжение у большинства людей. Аварийно-восстановительные работы контролирует прокуратура.