ФАО: решить проблему голода к 2030 году нереально

Избавиться от голода к 2030 году нереально, заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков. Он напомнил, что такую задачу Генассамблея ООН поставила в 2015 году в качестве одной из целей устойчивого развития.

«Если вспомнить, что человечество решением Генассамблеи ООН поставило задачу к 2030 году избавиться от голода как явления, то, очевидно, эта задача сейчас невыполнима. По крайней мере, такими темпами, которыми мы идем сейчас, это недостижимо»,— сказал Олег Кобяков «РИА Новости».

При этом масштаб мирового голода снижается, отметил господин Кобяков. Он добавил, что при сохранении нынешней динамики к 2030 году голодать будет около 512 млн человек в мире. В 2015 году ООН оценивала число голодающих в 690 млн человек по всему миру, большинство из них — в Азии.