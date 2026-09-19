ФАО: решить проблему голода к 2030 году нереально
Избавиться от голода к 2030 году нереально, заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков. Он напомнил, что такую задачу Генассамблея ООН поставила в 2015 году в качестве одной из целей устойчивого развития.
«Если вспомнить, что человечество решением Генассамблеи ООН поставило задачу к 2030 году избавиться от голода как явления, то, очевидно, эта задача сейчас невыполнима. По крайней мере, такими темпами, которыми мы идем сейчас, это недостижимо»,— сказал Олег Кобяков «РИА Новости».
При этом масштаб мирового голода снижается, отметил господин Кобяков. Он добавил, что при сохранении нынешней динамики к 2030 году голодать будет около 512 млн человек в мире. В 2015 году ООН оценивала число голодающих в 690 млн человек по всему миру, большинство из них — в Азии.
Главное ограничение в достижении цели по искоренению голода связано не только с абсолютным числом голодающих, но и с разрывом между предложением продовольствия и спросом на него. Согласно совместному прогнозу ОЭСР и ФАО на 2022–2031 годы, мировое сельхозпроизводство будет расти в среднем на 1,1% в год, тогда как потребление — на 1,4%, прежде всего из-за роста населения. При такой динамике сокращение голода может продолжаться, но его темп недостаточен для полного решения проблемы к 2030 году.
Оценка прогресса учитывает не только общемировое среднее, но и изменения по регионам и относительно докризисного уровня: в 2022 году число голодающих оставалось на 122 млн выше показателя 2019 года, а в Африке по сравнению с 2021 годом выросло на 11 млн. Дополнительным ограничением становятся цены на энергоресурсы и удобрения: они повышают издержки производителей и могут сдерживать рост производительности, из-за чего достижение цели отдаляется еще сильнее.