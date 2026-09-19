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В столице Саудовской Аравии прозвучал взрыв

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прозвучал мощный взрыв, передает AFP.

В ночь на 19 сентября оборонное ведомство Саудовской Аравии сообщило о воздушной опасности в районе столицы. Иранское агентство IRNA пишет, что причиной взрыва могла быть ракета, которую запустили йеменские хуситы.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для понимания возможного удара важна дата 13 июля 2026 года: хуситы объявили о выходе из режима прекращения огня с Саудовской Аравией, действовавшего с 1 апреля 2022 года. Поводом, по их версии, стало нападение на контролируемый ими аэропорт Саны 13 июля, после чего прежний формат сдерживания перестал действовать.

К середине сентября 2026 года объекты Саудовской Аравии, включая критическую инфраструктуру, обстреливались с двух направлений; южное направление связывалось с хуситами, считающими Эр-Рияд непосредственным противником из-за поддержки международно признанного правительства Йемена. Для действий саудовской авиации в такой ситуации необходимы разведданные о позициях и оперативных планах движения «Ансар Аллах».

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