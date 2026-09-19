В столице Саудовской Аравии прозвучал взрыв

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для понимания возможного удара важна дата 13 июля 2026 года: хуситы объявили о выходе из режима прекращения огня с Саудовской Аравией, действовавшего с 1 апреля 2022 года. Поводом, по их версии, стало нападение на контролируемый ими аэропорт Саны 13 июля, после чего прежний формат сдерживания перестал действовать.

К середине сентября 2026 года объекты Саудовской Аравии, включая критическую инфраструктуру, обстреливались с двух направлений; южное направление связывалось с хуситами, считающими Эр-Рияд непосредственным противником из-за поддержки международно признанного правительства Йемена. Для действий саудовской авиации в такой ситуации необходимы разведданные о позициях и оперативных планах движения «Ансар Аллах».