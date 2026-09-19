Гражданин Египта погиб после атаки на судно в российском порту

МИД Египта сообщил о гибели гражданина страны после атаки на судно в одном из портов России. Речь идет о капитане судна M/V Noran, уточнило ведомство.

Как указано в сообщении МИД Египта, гражданин страны погиб из-за взрыва, который произошел 13 сентября в одном из портов на юго-западе России. Тело отправят на родину «как только стабилизируется обстановка в районе нахождения судна, где продолжаются боевые действия».

На борту судна Noran находились еще восемь граждан Египта. При содействии посольства они уже вернулись на родину.