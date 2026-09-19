Гражданин Египта погиб после атаки на судно в российском порту
МИД Египта сообщил о гибели гражданина страны после атаки на судно в одном из портов России. Речь идет о капитане судна M/V Noran, уточнило ведомство.
Как указано в сообщении МИД Египта, гражданин страны погиб из-за взрыва, который произошел 13 сентября в одном из портов на юго-западе России. Тело отправят на родину «как только стабилизируется обстановка в районе нахождения судна, где продолжаются боевые действия».
На борту судна Noran находились еще восемь граждан Египта. При содействии посольства они уже вернулись на родину.
Гибель капитана M/V Noran произошла в условиях, когда безопасность коммерческого судоходства в российских водах обеспечивается одновременно на уровне отдельных объектов и целых зон силами ВМФ. Для судов под российским флагом предусмотрена возможность через капитана порта запросить сопровождение мобильными огневыми группами, однако из сообщения о M/V Noran не следует, что судно пользовалось такой мерой или ходило под российским флагом.
Атаки на коммерческие суда, идущие под российским флагом или перевозящие грузы в интересах России, стали поводом для отдельного обсуждения мер безопасности судоходства. Таким образом, взрыв на M/V Noran относится не только к происшествию с экипажем, но и к риску для гражданского судоходства в портах и прилегающих зонах, где продолжаются боевые действия.