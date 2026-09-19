Госдеп США одобрил возможную продажу Украине средств ПВО и боеприпасов на $2,68 млрд.

В сообщении ведомства указано, что расходы будут покрыты из средств европейских союзников и в рамках программы США по иностранному военному финансированию. Последнее будет учитываться как взнос в фонд восстановления Украины.

В Госдепе уточнили, что власти Украины запрашивали у США системы ПВО с лазерным наведением, радары, пусковые установки и ракеты к ним.