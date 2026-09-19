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Вблизи Москвы сбиты пять беспилотников

Силы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Он добавил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Примерно с 2:50 мск в районе московских аэропортов Внуково и Домодедово действуют ограничения на использование воздушного пространства. Росавиация предупреждала о возможных изменениях в расписании рейсов.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для гражданской авиации уничтожение беспилотника не означает мгновенного возвращения к обычному режиму: из соображений безопасности полеты в районе аэропортов могут временно ограничить. В июне 2026 года после сбитых беспилотников такие ограничения повторно вводили в районе Внуково, а в августе 2023 года они распространялись на все четыре московских аэропорта и привели к перенаправлению семи рейсов.

Последствия для пассажиров зависят от продолжительности ограничений и их масштаба. В августе 2023 года после сообщений об атаке беспилотника как минимум 17 рейсов задержали, пять отменили; тогда же сообщалось, что Москва в последние недели регулярно подвергалась таким атакам.

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