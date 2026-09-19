Вблизи Москвы сбиты пять беспилотников

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для гражданской авиации уничтожение беспилотника не означает мгновенного возвращения к обычному режиму: из соображений безопасности полеты в районе аэропортов могут временно ограничить. В июне 2026 года после сбитых беспилотников такие ограничения повторно вводили в районе Внуково, а в августе 2023 года они распространялись на все четыре московских аэропорта и привели к перенаправлению семи рейсов.

Последствия для пассажиров зависят от продолжительности ограничений и их масштаба. В августе 2023 года после сообщений об атаке беспилотника как минимум 17 рейсов задержали, пять отменили; тогда же сообщалось, что Москва в последние недели регулярно подвергалась таким атакам.