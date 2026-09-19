CNN: США из-за ошибки ИИ едва не атаковали китайское судно
США весной 2026 года едва не провели операцию по перехвату китайского судна из-за ошибки искусственного интеллекта (ИИ), пишет CNN со ссылкой на источники. Созданный с использованием ИИ аналитический отчет содержал информацию о том, что судно якобы перевозит компоненты программы ядерного оружия Ирана.
По информации телеканала, американские военнослужащие готовились подняться на борт судна. В воздух были подняты несколько военных самолетов.
Перед началом операции американские чиновники решили перепроверить данные из отчета и выяснили, что он был создан с помощью ИИ. Чат-бот неверно определил груз, который перевозило судно. Что именно находилось на борту, неизвестно.
Предположительно, чат-бот объединил информацию из открытых источников с секретными данными радиоэлектронной разведки, которые хранятся в правительственных архивах, после чего предоставил недостоверный отчет. Один из источников сообщил, что доклад был «полностью ложным» и «чуть не спровоцировал войну».
В Пентагоне генеративные системы рассматривают как дополнительный когнитивный слой для анализа миссии, подготовки вариантов действий и оценки рисков, но не как замену человеку. Критические ошибки возникают, когда решения принимаются на основе данных, сгенерированных нейросетями.
Военные аналитические системы сводят в единый интерфейс сведения со спутников, беспилотников, радаров и радиоперехватов, связывая их с цепочкой планирования операций. Это позволяет планировать действия от обнаружения цели до подтверждения ее уничтожения.