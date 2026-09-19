CNN: США из-за ошибки ИИ едва не атаковали китайское судно

США весной 2026 года едва не провели операцию по перехвату китайского судна из-за ошибки искусственного интеллекта (ИИ), пишет CNN со ссылкой на источники. Созданный с использованием ИИ аналитический отчет содержал информацию о том, что судно якобы перевозит компоненты программы ядерного оружия Ирана.

По информации телеканала, американские военнослужащие готовились подняться на борт судна. В воздух были подняты несколько военных самолетов.

Перед началом операции американские чиновники решили перепроверить данные из отчета и выяснили, что он был создан с помощью ИИ. Чат-бот неверно определил груз, который перевозило судно. Что именно находилось на борту, неизвестно.

Предположительно, чат-бот объединил информацию из открытых источников с секретными данными радиоэлектронной разведки, которые хранятся в правительственных архивах, после чего предоставил недостоверный отчет. Один из источников сообщил, что доклад был «полностью ложным» и «чуть не спровоцировал войну».