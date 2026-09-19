МИД России готовится к возможной встрече Лаврова и Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут провести встречу на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

«У нас сейчас прорабатывается график рабочих встреч на полях Генассамблеи. Встреч будет очень много, но это уже такая особенность пребывания Сергея Викторовича Лаврова на Генассамблее. Прорабатывается и такая встреча»,— сказала госпожа Захарова ТАСС.

Сергей Лавров отправится в США 22 сентября. Его выступление с трибуны Генассамблеи ООН запланировано на 26 сентября.