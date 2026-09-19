МИД России готовится к возможной встрече Лаврова и Рубио
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут провести встречу на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщила представитель МИД Мария Захарова.
«У нас сейчас прорабатывается график рабочих встреч на полях Генассамблеи. Встреч будет очень много, но это уже такая особенность пребывания Сергея Викторовича Лаврова на Генассамблее. Прорабатывается и такая встреча»,— сказала госпожа Захарова ТАСС.
Сергей Лавров отправится в США 22 сентября. Его выступление с трибуны Генассамблеи ООН запланировано на 26 сентября.
Предыдущие контакты России и США строились по двум направлениям: поиск путей урегулирования конфликта на Украине и устранение двусторонних «раздражителей». В феврале 2025 года стороны договорились организовать встречу экспертов для согласования шагов по взаимному снятию препятствий для работы загранпредставительств. На переговорах в Эр-Рияде они также договорились создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» и сформировать команды высокого уровня для работы над скорейшим урегулированием российско-украинского конфликта.
Поэтому возможная встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио может сочетать политическое обсуждение украинской темы с практическими вопросами российско-американских отношений. В июле 2026 года Лавров передавал Рубио информацию о ситуации на линии боевых действий, а Рубио назвал разговор честным и хорошим. При этом в российском МИДе отмечали, что частота таких переговоров зависит от прогресса по основным вопросам и потребностей сторон.