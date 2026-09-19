Сын Трампа вернул деньги российскому бизнесмену за подарок на свадьбу

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его старший сын вернул деньги российскому бизнесмену, который частично оплатил свадьбу Трампа-младшего.

«Насколько я понимаю, он вернул ему деньги. Когда я узнал об этой истории, я спросил его, и он ответил: "Я верну ему деньги, папа". Это было некоторое время назад, так что, насколько мне известно, он с ним расплатился»,— сказал Дональд Трамп в ответ на вопрос AFP.

Свадьба Дональда Трампа-младшего и его жены Беттины прошла в мае. В сентябре издание ProPublica опубликовало расследование, согласно которому аренду одного из частных островов и шоу фейерверков оплатил президент Международной ассоциации бокса и владелец «УНК Холдинга» Умар Кремлев. Трамп-младший говорил, что с бизнесменом их связывают личные отношения. Беттина Трамп уточняла, что «дорогой друг Умар организовал для нас две невероятные ночи празднований после свадьбы», но в самих торжествах участия не принимал.