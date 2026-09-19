Трамп анонсировал подписание соглашений с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после встречи с главой КНР Си Цзиньпином они подпишут несколько соглашений. Их переговоры должны пройти 24 сентября в Вашингтоне.

«Мы заключим здесь множество разных сделок. Мы проведем ряд довольно важных встреч. У нас отличные отношения. Он приедет сюда на следующей неделе»,— сказал Дональд Трамп журналистам. Он выразил уверенность, что «встреча пройдет очень хорошо».

Поездка Си Цзиньпина в США станет первой с 2015 года. В конце октября истекает торговое соглашение, согласно которому Вашингтон и Пекин согласились взаимно снизить пошлины.