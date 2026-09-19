Трамп анонсировал подписание соглашений с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп сообщил, что после встречи с главой КНР Си Цзиньпином они подпишут несколько соглашений. Их переговоры должны пройти 24 сентября в Вашингтоне.
«Мы заключим здесь множество разных сделок. Мы проведем ряд довольно важных встреч. У нас отличные отношения. Он приедет сюда на следующей неделе»,— сказал Дональд Трамп журналистам. Он выразил уверенность, что «встреча пройдет очень хорошо».
Поездка Си Цзиньпина в США станет первой с 2015 года. В конце октября истекает торговое соглашение, согласно которому Вашингтон и Пекин согласились взаимно снизить пошлины.
Предыдущая договоренность США и Китая была оформлена как 90-дневное взаимное сокращение пошлин: Китай снизил тарифы до 10%, а США — до 30%. Эта конструкция оценивалась как временная мера, необходимая для продолжения переговоров и позволявшая избежать новых краткосрочных ударов по товарообороту. Поэтому новые соглашения могли быть нужны не только для продления тарифной паузы до истечения действующего режима, но и для перехода к более устойчивым условиям переговоров.
На повестке встречи, помимо тарифов, назывались китайский экспорт редкоземельных металлов, поставки американской сои, борьба с производством фентанила и сделка по продаже TikTok. Ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов оказались чувствительными для промышленности США, затрагивая химическую промышленность и машиностроение, поскольку поставки фактически прекратились. Их возобновление стало приоритетом Вашингтона. Для Китая же сохранение экспортных каналов и избежание пошлин имели прямое значение.