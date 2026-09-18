Economist узнал сроки согласования сделки об ассоциированном членстве ЕС и Канады
Власти Канады планируют согласовать сделку об ассоциации с ЕС до конца года
Власти Канады рассчитывают согласовать контуры сделки об ассоциированном членстве с Евросоюзом до конца 2026 года, пишет The Economist со ссылкой на источники.
Собеседники журнала уточнили, что Канада и ЕС планируют в ближайшие месяцы работать над интеграцией финансовых рынков, программами молодежной мобильности, а также расширением партнерства в сфере энергетики и критически важных минералов.
Как добавляет The Economist, укрепление связей Канады с ЕС может усугубить отношения страны с США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп грозил вновь увеличить пошлины на товары из Канады или вовсе остановить торговлю. Он также заявлял, что Вашингтон может разорвать торговые отношения с Евросоюзом по некоторым направлениям.
На практике ассоциированный формат может означать облегченный обмен товарами, услугами и специалистами между Канадой и ЕС. Среди обсуждаемых мер — возможность для канадцев работать и жить в Евросоюзе без визы.
Однако речь не идет о полном членстве Канады в ЕС.