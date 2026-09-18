NYT: ФБР свернуло сотрудничество с Канадой из-за освещения на ТВ событий 9/11

ФБР временно приостанавливало часть сотрудничества с коллегами из Канады после того, как канадская телерадиовещательная компания CBC решила не называть терактом события 11 сентября 2001 года. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

По данным NYT, ФБР приостанавливало некоторые контакты с канадскими коллегами в сентябре. Тогда CBC напомнила своим журналистам о редакционном правиле: не называть теракты 11 сентября «терроризмом» без ссылки на мнение экспертов. По решению главы ФБР Кэша Пателя бюро прекратило сотрудничество с Канадской конной полицией, при этом другие правительственные структуры США продолжили обмен разведданными с Канадой.

Ограничения были кратковременными, и сотрудничество возобновилось примерно к годовщине терактов 11 сентября, отмечает NYT. Во время их действия представители ФБР отменили несколько встреч с коллегами из Канады и сообщили, что некоторое время не будут выходить на связь. По данным СМИ, это решение господина Пателя поставило под угрозу совместные операции ФБР и Канады и привело к охлаждению отношений между ведомствами.