Росатом: падение БПЛА на градирню Курской АЭС не повлияло на работу станции
Взрыв беспилотника у градирни (устройства для охлаждения воды) энергоблока №1 Курской АЭС-2 не повлиял на работу станции. Градирня получила незначительные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба Росатома.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
По данным корпорации, дрон взорвался при падении на градирню. Сейчас энергоблок продолжает работать на мощности 100%. «Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, радиационный фон не изменялся и соответствует естественным природным значениям»,— сообщила пресс-служба Росатома.
Сегодня об ударе по градирне энергоблока Курской АЭС сообщало Международное агентство по атомной энергии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к «максимальной военной сдержанности» для предотвращения риска ядерной аварии. В июле реакторный блок Курской АЭС уже попадал под удар беспилотника. Дрон ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2, однако в тот момент система охладительной башни еще не была запущена.
Градирня является частью системы охлаждения атомной электростанции, предназначенной для отвода избыточного тепла. Вода циркулирует по замкнутому контуру, охлаждая системы и элементы в зданиях АЭС, включая отработавший в турбине пар, а вытяжные башни рассеивают это тепло в атмосферу. Таким образом, значение повреждения градирни зависит от того, нарушены ли циркуляция воды и способность башни эффективно отводить тепло.
Повреждение важных систем АЭС, таких как градирня, не означает автоматически выброс радиации, поскольку конструкция станции предусматривает эшелонированную защиту реактора от перегрева и потери герметичности. Однако отказ теплоотвода может создать эксплуатационную проблему и требует оценки сохранения необходимых режимов охлаждения. Именно поэтому повреждение объекта системы охлаждения имеет значение для ядерной безопасности, даже если немедленного влияния на работу станции не возникло.