Росатом: падение БПЛА на градирню Курской АЭС не повлияло на работу станции

Взрыв беспилотника у градирни (устройства для охлаждения воды) энергоблока №1 Курской АЭС-2 не повлиял на работу станции. Градирня получила незначительные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба Росатома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным корпорации, дрон взорвался при падении на градирню. Сейчас энергоблок продолжает работать на мощности 100%. «Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, радиационный фон не изменялся и соответствует естественным природным значениям»,— сообщила пресс-служба Росатома.

Сегодня об ударе по градирне энергоблока Курской АЭС сообщало Международное агентство по атомной энергии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к «максимальной военной сдержанности» для предотвращения риска ядерной аварии. В июле реакторный блок Курской АЭС уже попадал под удар беспилотника. Дрон ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2, однако в тот момент система охладительной башни еще не была запущена.