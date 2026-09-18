Явка жителей «тюменской матрешки» на выборах в Госдуму превысила 32% за сутки

На выборах депутатов Госдумы IX созыва проголосовали 941 533 избирателя из Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, за первый день работы участков, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ на 20:00. В частности, на юге Тюменской области бюллетени получили 385 120 человек (явка составила 32,39%), в Югре — 394 565 (34,25%), на Ямале — 161 848 (43,96%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Голосование на выборах в Госдуму началось в 8:00 по местному времени. Наибольший интерес к нему проявили избиратели из Ямало-Ненецкого (43,96%), Ханты-Мансийского (42,35%) и Тюменского одномандатных округов (33,03%), наименьший — из Заводоуковского (31,64%) и Нижневартовского округов (26,44%).

Всего 123 кандидатов в Госдуму от регионов «тюменской матрешки» смогут поддержать 2 713 062 человек на 2 009 избирательных участках в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября — с 8:00 до 20:00. В частности, для 1 192 737 избирателей с юга Тюменской области предусмотрели 1 060 мест для голосования, для 1 152 160 югорчан — 728, для ямальцев — 221. Всего за выборами следят около 5 тыс. наблюдателей. От применения механизма дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе кампании в регионах «тюменской матрешки» избирком отказался.

Василий Алексеев