Путин обвинил Украину в попытках помешать проведению выборов в России

Украина пытается помешать проведению выборов в России, заявил президент РФ Владимир Путин. Он указал на удар вооруженных сил Украины по Запорожской области, при котором погибла председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина.

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Украинская верхушка не спешит проводить выборы, как известно, но и нам пытаются помешать»,— сказал Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.