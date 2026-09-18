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Путин обвинил Украину в попытках помешать проведению выборов в России

Украина пытается помешать проведению выборов в России, заявил президент РФ Владимир Путин. Он указал на удар вооруженных сил Украины по Запорожской области, при котором погибла председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина.

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Украинская верхушка не спешит проводить выборы, как известно, но и нам пытаются помешать»,— сказал Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.

Составлено ИИ-Ассистентъ

По данным ЦИК, Елена Астанина погибла 15 сентября при атаке дрона в селе Октябрьское Токманского муниципального округа. Следственный комитет возбудил дело о теракте и связал нападение не только с гибелью человека, но и с посягательством на гарантированные Конституцией избирательные права россиян.

Безопасность голосования в Запорожской области включает координацию комиссий с силовыми структурами: еще в 2023 году там согласовывали маршруты и число групп, выходящих на них. В апреле 2026 года Владимир Путин отдельно поручил защитить информационные системы ЦИК от любого вмешательства, то есть меры охватывают как работу людей на местах, так и цифровую инфраструктуру выборов.

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