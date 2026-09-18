Путин обвинил Украину в попытках помешать проведению выборов в России
Украина пытается помешать проведению выборов в России, заявил президент РФ Владимир Путин. Он указал на удар вооруженных сил Украины по Запорожской области, при котором погибла председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина.
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Украинская верхушка не спешит проводить выборы, как известно, но и нам пытаются помешать»,— сказал Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.
С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.
По данным ЦИК, Елена Астанина погибла 15 сентября при атаке дрона в селе Октябрьское Токманского муниципального округа. Следственный комитет возбудил дело о теракте и связал нападение не только с гибелью человека, но и с посягательством на гарантированные Конституцией избирательные права россиян.
Безопасность голосования в Запорожской области включает координацию комиссий с силовыми структурами: еще в 2023 году там согласовывали маршруты и число групп, выходящих на них. В апреле 2026 года Владимир Путин отдельно поручил защитить информационные системы ЦИК от любого вмешательства, то есть меры охватывают как работу людей на местах, так и цифровую инфраструктуру выборов.