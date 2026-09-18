Путин заявил о готовности России отвечать на захваты ее танкеров

Россия готова отвечать на захваты ее танкеров, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии. Он призвал западные страны «жить дружно» и добавил, что Россия готова восстанавливать отношения с европейскими соседями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент добавил, что одной из целей недавних учений европейских вооруженных сил в Балтийском море стала «отработка захвата гражданских судов». При этом страны Евросоюза выступают против эскалации в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, отметил Владимир Путин.

«Так и хочется им сказать: "Давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать". Это должно быть для всех очевидным общим местом, понятным. По-другому не будет»,— сказал господин Путин.