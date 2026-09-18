Путин заявил о готовности России отвечать на захваты ее танкеров
Россия готова отвечать на захваты ее танкеров, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии. Он призвал западные страны «жить дружно» и добавил, что Россия готова восстанавливать отношения с европейскими соседями.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Президент добавил, что одной из целей недавних учений европейских вооруженных сил в Балтийском море стала «отработка захвата гражданских судов». При этом страны Евросоюза выступают против эскалации в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, отметил Владимир Путин.
«Так и хочется им сказать: "Давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать". Это должно быть для всех очевидным общим местом, понятным. По-другому не будет»,— сказал господин Путин.
Практическим содержанием готовности России отвечать на захваты танкеров может быть усиление охраны торговых судов. Для судов под российским флагом через капитанов портов можно запрашивать сопровождение мобильными огневыми группами. Безопасность судоходства обеспечивается силами ВМФ по объектовому и зональному принципам, а контроль за судами, выполняющими грузоперевозки в интересах России, усилен. Военные корабли уже сопровождают российские торговые суда, чтобы защитить их от захвата.
Действия по остановке и обыску судов имеют ограничения. Например, в январе 2026 года отмечалось, что после проверки британские власти должны отпустить танкер, если не обнаружены признаки пиратства, работорговли или незаконного вещания.