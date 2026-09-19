Ловец палачей

Французский адвокат и историк, жизнь которого похожа на захватывающий роман, только с погонями за невыдуманными преступниками, родился 17 сентября 1935-го. И с молодости вместе с женой Беате разыскивал нацистских военных преступников, потому что только так, полагал он, можно защитить память о Холокосте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Louise Delmotte / AP Фото: Louise Delmotte / AP

Текст: Екатерина Наумова

Дитя Холокоста Стремление искать и находить у Сержа Кларсфельда произросло из его личной трагедии. Он появился на свет в 1935 году в еврейской семье в Румынии. Во Францию его родители приехали учиться в 1928-м и остались там жить. В годы оккупации Франции Кларсфельды жили в относительно безопасной Ницце. Однако в сентябре 1943 года гестапо пришло арестовывать и его семью. Его отец Арно, которого Серж описывает как рационального и проявившего героическое самообладание человека, пожертвовал собой, чтобы спасти жену и детей. Он заблаговременно соорудил в доме шкаф с задней стенкой, где и укрыл близких. Сам же вышел к нацистам и был задержан. Гестаповцы проводили обыск в доме, даже сдвинули в шкафу одежду в одну сторону, но тайную дверь не заметили. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Историк передает AFP редкие фотографии расстрела участников Сопротивления в феврале 1944 года под Парижем. 8 декабря, 2009 года Фото: Joлl SAGET / AFP Серж Кларсфельд в Париже Фото: Historiker Serge Klarsfeld in Paris / Global Look Press Серж Кларсфельд демонстрирует архивные фотографии. Париж, 2015 Фото: Philippe Wojazer / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Историк передает AFP редкие фотографии расстрела участников Сопротивления в феврале 1944 года под Парижем. 8 декабря, 2009 года Фото: Joлl SAGET / AFP Серж Кларсфельд в Париже Фото: Historiker Serge Klarsfeld in Paris / Global Look Press Серж Кларсфельд демонстрирует архивные фотографии. Париж, 2015 Фото: Philippe Wojazer / Reuters Отца депортировали, позже он погиб в Аушвице (Освенцим). Серж, мать и сестра скрывались в сельской местности и выжили благодаря французскому движению Сопротивления и организации OSE (Ouvre de Secours aux Enfants, «Общество помощи детям»), спасшей тысячи евреев.

История как оружие По словам самого Сержа Кларсфельда, осознание того, что он выжил благодаря отцу, и вытекающее из этого чувство долга определили его путь. Личная травма, чувство вины и столкновение с реальной безнаказанностью, которой пользовались палачи, сделали охоту за нацистами делом его жизни. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Во Дворце правосудия в Париже с адвокатом Аленом Якубовичем (слева), также выступавшем на знаковых процессах против нацистских преступников и коллаборационистов, 1987 год Фото: Bibliotheque numerique de la Contemporaine Беате и Серж Кларсфельд на протесте в Кельне в октябре 1979 года Фото: Wilhelm Leuschner / picture alliance / Getty Images Серж Кларсфельд демонстрирует досье Клауса Барби Фото: Patrick AVENTURIER / Gamma-Rapho / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Во Дворце правосудия в Париже с адвокатом Аленом Якубовичем (слева), также выступавшем на знаковых процессах против нацистских преступников и коллаборационистов, 1987 год Фото: Bibliotheque numerique de la Contemporaine Беате и Серж Кларсфельд на протесте в Кельне в октябре 1979 года Фото: Wilhelm Leuschner / picture alliance / Getty Images Серж Кларсфельд демонстрирует досье Клауса Барби Фото: Patrick AVENTURIER / Gamma-Rapho / Getty Images В мемуарах он отмечает: «Если бы ребенок, чудом переживший геноцид за счет пожертвовавшего собой отца, остался глух к этому крику… разве его жизнь не была бы актом предательства?» Ханна Арендт о том, как бюрократия создает монстров Серж Кларсфельд получил во Франции высшее историческое и юридическое образование, а также степень по литературе. В 1960 году в парижском метро он случайно встречает Беате Кюнцель. Он — студент, еврей, она — 21-летняя немка, прожившая на тот момент в Париже всего два месяца. Беате приехала по молодежной программе au pair (помощница по хозяйству) из Германии на год, чтобы подтянуть свой французский. Эта встреча предопределила их дальнейшие шаги. Не менее символично, что познакомились они в тот самый день, когда израильская разведка «Моссад» похитила в Буэнос-Айресе нациста Адольфа Эйхмана, руководившего депортацией миллионов евреев в лагеря смерти. Впоследствии он предстал перед судом и был казнен.

В дуэте с Беате В 1963 году они женятся, и так возникает на многие годы неразрывный и взаимодополняющий дуэт. Беате Кларсфельд была неравнодушной немкой, она выступала от имени молодого поколения Германии, требовавшего от отцов честно признать ответственность за преступления нацизма, а не занимать высокие государственные посты. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Беате Кларсфельд уводят в наручниках после пощечины канцлеру Кизингеру, 7 ноября 1968 года Фото: AP Фото: Heinrich Sanden / AP Беате в Бундестаге в Бонне, 1968 год Фото: DPA / ТАСС Беате Кларсфельд приветствует демонстрантов возле посольства ФРГ в Париже в июле 1974 года Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Беате Кларсфельд уводят в наручниках после пощечины канцлеру Кизингеру, 7 ноября 1968 года Фото: AP Фото: Heinrich Sanden / AP Беате в Бундестаге в Бонне, 1968 год Фото: DPA / ТАСС Беате Кларсфельд приветствует демонстрантов возле посольства ФРГ в Париже в июле 1974 года Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images Она родилась в Берлине, ее отец в 1932 году на выборах в рейхстаг голосовал за Национал-социалистическую рабочую партию Германии (НСДАП) во главе с Адольфом Гитлером, хотя и не был нацистом. Во время войны служил в вермахте. Хотя в школе тему нацизма и Холокоста практически не затрагивали, уже с юности Беате спорила с родителями об их действиях в период войны. Родные считали, что ее сильные эмоции связаны с психологической травмой из-за пережитых в юности бомбежек. Как оправдывались на суде палачи из гитлеровских концлагерей Беате Кларсфельд приобрела всемирную известность и стала символом бунта и сопротивления на международной арене, когда публично дала пощечину канцлеру ФРГ Курту Георгу Кизингеру, который в прошлом был членом НСДАП. После войны он прошел денацификацию, скрыл или преуменьшил свою роль и смог сделать успешную политическую карьеру в ФРГ. Ее эффектный поступок способствовал его политическому падению. 29-летняя Беате Кларсфельд подошла к 64-летнему канцлеру, ударила его по лицу с криком «Нацист!» и потребовала его отставки. Символично, что это случилось в пятую годовщину их с Сержем Кларсфельдом свадьбы, 7 ноября 1968 года на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине. Она была немедленно задержана и приговорена к четырем месяцам тюремного заключения — позже срок заменили на условный. Вообще именно она отвечала за задержания и пребывание в тюрьме в этой паре. Ее многократно арестовывали за гражданское неповиновение и даже осудили на несколько месяцев тюрьмы за попытку похитить еще одного нацистского преступника — Курта Лишку.

Еврей и немка Именно вместе Кларсфельды стали известны как одни из самых результативных «охотников за нацистами». Они не были официальными следователями, а действовали как активисты: находили преступников, устраивали публичные акции, чтобы привлечь внимание, и добивались их осуждения. 1+1 В 1960-е многие нацистские преступники, причастные к отправке евреев из Франции в лагеря смерти, спокойно жили в Германии под своими именами и даже занимали государственные посты. Франция не могла добиться их экстрадиции, а Германия, где принцип «денацификации» быстро вошел в противоречие с прагматической необходимостью восстановления страны, судила их очень неохотно. Глядя на то, как бездействует закон, Кларсфельды прибегали не только к публичному давлению, но и к незаконным методам, чтобы добиться справедливости. Как сказал в одном из выступлений Серж Кларсфельд, они с Беате как «1+1», но в сумме получается сила десяти. «Один без другого мы — ничто. Это синергия». Серж и Беате существовали как единый организм, где у каждого были свои сильные стороны и свои функции. Он брал на себя работу историка и юриста, собирая доказательства и готовя досье, а Беате проводила громкие акции «в поле». То, что она немка, давало ей практическое преимущество, придавало символическое значение и, по их словам, «особую силу». Благодаря настойчивости супругов были пойманы и осуждены многие преступники. Усилия Кларсфельдов привели к тому, что перед судом предстали несколько ключевых нацистских преступников, например Клаус Барби (Барбье), шеф гестапо в Лионе, известный как «лионский мясник», коллаборационисты Поль Тувье, Морис Папон и др. Супруги действовали во Франции, Германии, Израиле, Перу, Боливии. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В музее Холокоста в Париже, 2017 год Фото: Michel Euler / AP Беате и Серж Кларсфельд, Париж, 2017 год Фото: Joel Saget / AFP Беате и Серж Кларсфельд на мероприятии, посвященном памяти Симоны Вейль. Пантеон, Париж, 2018 год Фото: Ludovic Marin / AP Следующая фотография 1 / 3 В музее Холокоста в Париже, 2017 год Фото: Michel Euler / AP Беате и Серж Кларсфельд, Париж, 2017 год Фото: Joel Saget / AFP Беате и Серж Кларсфельд на мероприятии, посвященном памяти Симоны Вейль. Пантеон, Париж, 2018 год Фото: Ludovic Marin / AP Они также сыграли важную роль в изменении немецкого законодательства: в 1979 году Бундестаг отменил срок давности для убийств и геноцида, что позволило продолжать судить нацистских преступников спустя десятилетия после войны. В том же году Серж Кларсфельд основал «Ассоциацию сыновей и дочерей депортированных евреев Франции» (FFDJF), которая занимается судебным преследованием виновных и защитой памяти жертв. Кларсфельды против «Мясника из Лиона» Клаус Барби, бывший офицер гестапо, известный как «лионский мясник» за его пытки заключенных во время войны, массовые убийства и депортацию евреев, бежал после окончания боевых действий в Южную Америку. Во Франции он был заочно приговорен к смертной казни в 1947 году, а затем еще дважды в процессах 1952 и 1954 года. Немецкая прокуратура знала, что он живет в Боливии под именем Клаус Альтман, но не могла ничего сделать, поскольку у него был боливийский паспорт, а страна своих граждан не выдавала. Его дело собирались прекратить, в связи с чем Кларсфельды рассматривали вариант его похищения и даже убийства. К 1971 году, собрав доказательства, Беате отправилась в Боливию, где в следующем году устроила публичную акцию в Ла-Пасе, приковав себя наручниками к скамейке вместе с женщиной, чьи дети погибли в Освенциме. Она стремилась привлечь внимание общественности и прессы, и именно после этой акции дело Барби получило широкую огласку. Однако потребовалось еще более десяти лет дипломатических усилий, прежде чем Боливия в 1983 году выдала его Франции. Четыре года спустя он был осужден за преступления против человечности и приговорен к пожизненному заключению в тюрьме, где и умер в 1991-м от рака. Кларсфельды также заставили французское государство официально признать свою роль в депортации евреев, преследуя членов коллаборационистского режима Виши. Тут супруги натолкнулись на препятствия со стороны судебной и политической системы. После войны во Франции сложился миф о том, что большинство французов было участниками или сочувствующими движению Сопротивления, а режим Виши — лишь марионеткой нацистов. Когда Кларсфельды переключились с немецких нацистов на французских коллаборационистов, симпатия части французского общества к ним ослабела. А у некоторых их деятельность вызывала даже ярость — они получали угрозы, процессы, инициированные ими, затягивались, дела рассматривались десятилетиями. Тем не менее их усилия привели к осуждениюв 1994-м Поля Тувье, главы вишистской милиции в Лионе, и Мориса Папона в 1998-м, высокопоставленного чиновника, отвечавшего за «еврейский вопрос» в Бордо. Примечательно, что Папон был осужден при участии в процессе сына Кларсфельдов Арно. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография С плакатом о розыске успешно скрывавшегося от правосудия немецкого врача и военного преступника Йозефа Менгеле Фото: Peter Turnley / Corbis / VCG / Getty Images Кларсфельды в 1982 году Фото: Patrick AVENTURIER / Gamma-Rapho / Getty Images Публикация Сержа Кларсфельда о Кельнском процессе Фото: Beate Klarsfeld Foundation Следующая фотография 1 / 3 С плакатом о розыске успешно скрывавшегося от правосудия немецкого врача и военного преступника Йозефа Менгеле Фото: Peter Turnley / Corbis / VCG / Getty Images Кларсфельды в 1982 году Фото: Patrick AVENTURIER / Gamma-Rapho / Getty Images Публикация Сержа Кларсфельда о Кельнском процессе Фото: Beate Klarsfeld Foundation Еще один ими преследуемый преступник — Рене Буске, глава французской полиции при Виши, который нес ответственность за массовые депортации евреев, был убит в 1993 году, до суда. Зато благодаря Сержу Кларсфельду дело его заместителя Жана Леге, отвечавшего за «свободную зону», стало первым в послевоенной Франции случаем, когда французскому чиновнику Виши было предъявлено обвинение в преступлениях против человечности. Правда, из-за затягивания процесса случилось это посмертно — в 1989-м он умер от рака еще до начала слушаний. В 1978 году расследование Кларсфельдов привело к суду над тремя бывшими начальниками гестапо во Франции — Куртом Лишкой, Гербертом Хагеном и Эрнстом Генрихсоном. Все они были приговорены к тюремному заключению. Лишка был высокопоставленным чиновником гестапо в Париже и отвечал за «еврейский вопрос», он лично был ответственен за депортацию десятков тысяч французских евреев в лагеря смерти. После войны он спокойно жил в Кельне. В 1971 году Кларсфельды и несколько их сторонников безуспешно попытались похитить Лишку прямо на улице в Кельне. Они хотели усыпить его хлороформом, перевезти через границу и передать французскому правосудию. Как сложились судьбы нацистских врачей Два года спустя Серж Кларсфельд снова приехал в Кельн. Он подошел к Лишке на улице, приставил к его лбу пистолет — позже выяснилось, что незаряженный,— и потребовал, чтобы Германия занялась преследованием его как преступника. После этого Кларсфельд скрылся и отправил немецким властям письмо с требованием выполнить свой долг. Эти акции, кампании в прессе и сбор доказательств в итоге сломали стену молчания. В 1979 году Лишка вместе с другими бывшими эсэсовцами Гербертом Хагеном и Эрнстом Генрихсоном предстал перед судом. С 1987 года Кларсфельды вели дело Алоиза Бруннера, который был правой рукой Адольфа Эйхмана и непосредственно руководил лагерем Дранси под Парижем. Он нес ответственность за отправку на смерть десятков тысяч евреев, и именно по его приказу был арестован отец Сержа Кларсфельда. Было известно, что Бруннер скрывается в Сирии, но сирийские власти отрицали его присутствие. В 2001 году французский суд заочно приговорил Бруннера к пожизненному заключению. Жив он был или мертв на тот момент, достоверно неизвестно. Серж Кларсфельд считает этот процесс «символическим актом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Серж Кларсфельд получает поздравления от президента Франции Эмманюэля Макрона в связи с получением ордена. Французское посольство в Берлине, 2024 год Фото: ludovic MARIN / AFP Английская версия автобиографии «В погоне за правдой: Мемуары Беаты и Сержа Кларсфельд» выпущена в 2018 году, оригинал на французском – в 2015 году Фото: Farrar Фото: Charles Platiau / Reuters Самые известные французские охотники за нацистами после получения высочайших наград Франции. Елисейский дворец, Париж, 2014 год Фото: Philippe Wojazer / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Серж Кларсфельд получает поздравления от президента Франции Эмманюэля Макрона в связи с получением ордена. Французское посольство в Берлине, 2024 год Фото: ludovic MARIN / AFP Английская версия автобиографии «В погоне за правдой: Мемуары Беаты и Сержа Кларсфельд» выпущена в 2018 году, оригинал на французском – в 2015 году Фото: Farrar Фото: Charles Platiau / Reuters Самые известные французские охотники за нацистами после получения высочайших наград Франции. Елисейский дворец, Париж, 2014 год Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Награды и вклад Сегодня борьба Кларсфельдов признана на международном уровне. В 2018 году по решению президента Франции Эмманюэля Макрона Серж Кларсфельд получил высшую национальную награду — Большой крест ордена Почетного легиона, а его жена — орден «За заслуги». Германия в 2015 году также отметила Кларсфельдов орденами. В том же году ЮНЕСКО присвоила им звание Почетных представителей и специальных посланников по вопросам преподавания истории Холокоста и предупреждения геноцида. Кто собирал коллекции произведений искусства для высокопоставленных нацистов Параллельно с юридической деятельностью Серж Кларсфельд вел историческую, связанную с исследованием Холокоста во Франции. Он опубликовал фундаментальные труды, включая «Мемориал депортации евреев Франции» (Memorial de la deportation des Juifs de France), где поименно перечислил около 80 тыс. жертв. Позже он выпустил «Мемориал депортированных еврейских детей Франции» (Memorial des Enfants Juifs Deportes de France), где восстановил судьбы 11 тыс. детей, а также адреса, по которым они были задержаны. В 2015 году Кларсфельды издали совместные мемуары, рассказав о своей многолетней борьбе за историческую справедливость. Именно Серж Кларсфельд убедил одну из выживших передать в израильский государственный национальный мемориальный комплекс истории Холокоста Яд ва-Шем знаменитый «Альбом Аушвица». Эта подборка почти из 200 снимков — единственный известный и сохранившийся до наших дней фотодокумент, запечатлевший процесс прибытия эшелонов, селекции и подготовки к уничтожению заключенных в нацистском лагере смерти.

Фотогалерея Лагерь смерти Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лагерный комплекс Освенцим (Auschwitz) был создан нацистами на территории Польши в апреле 1940 года и включал в себя три лагеря: Аушвиц 1, Аушвиц 2 (Биркенау) и Аушвиц 3. Первоначально они были рассчитаны на 20 тыс. человек. Шесть дней в неделю все без исключения узники должны были работать. От тяжелых условий в лагере за первые 3-4 месяца заключения умирали около 80% работников Фото: Auschwitz Album Симона Вайль, почетный президент Фонда памяти Шоа, бывшая узница Освенцима: «Мы работали более 12 часов в день на тяжелых земляных работах, которые, как оказалось, были большей частью бесполезными. Нас почти не кормили. Но все же наша судьба была еще не самой худшей. Летом 1944 года из Венгрии прибыли 435 тысяч евреев. Сразу после того, как они покинули поезд, большинство из них отправили в газовую камеру» Фото: AP Мордехай Цирульницкий, бывший заключенный: «2 января 1943 года я был зачислен в команду по разборке вещей, прибывающих в лагерь заключенных. Часть из нас занималась разборкой вещей, другие — сортировкой, а третья группа — упаковкой для отправки в Германию. Работа шла беспрерывно круглые сутки, и днем и ночью, и все же нельзя было с ней справиться — так много было вещей. Здесь, в тюке детских пальто, я нашел однажды пальто моей младшей дочурки — Лани» Фото: Bundesarchiv Лагерь был создан по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера (на фото третий справа). Он приезжал в Освенцим несколько раз, инспектируя лагеря, а также отдавая приказы по их расширению. 3 сентября 1941 года для убийства людей был впервые использован газ. В июле 1942 года Гиммлер лично демонстрировал его использование на узниках Аушвица II. Весной 1944 года Гиммлер приехал в лагерь со своей последней инспекцией, в ходе которой было приказано убить всех неработоспособных цыган Фото: Yad Vashem Шломо Венезия, бывший узник Освенцима: «Две самые большие газовые камеры были рассчитаны на 1450 человек, но эсэсовцы загоняли туда по 1600-1700 человек. Они шли за заключенными и били их палками. Задние толкали впереди идущих. В результате в камеры попадало столько узников, что даже после смерти они оставались стоять. Падать было некуда» Фото: Yad Vashem Для нарушителей дисциплины в лагере были предусмотрены различные наказания. Кого-то помещали в камеры, находиться в которых можно было только стоя. Провинившийся должен был стоять так всю ночь. Существовали и герметичные камеры — находящийся там задыхался от недостатка кислорода. Широко были распространены пытки и показательные расстрелы Фото: Stanislaw Mucha / AP У всех прибывающих в лагерь отбиралось имущество, вплоть до зубных коронок, из которых выплавляли до 12 кг золота в сутки

На фото: женщины и дети на железнодорожной платформе Биркенау. Депортированные евреи проходили здесь селекцию: одних сразу же посылали на смерть (обычно тех, кого признавали негодными к работе — дети, старики, женщины), других отправляли в лагерь Фото: Yad Vashem Всех заключенных концлагеря делили на категории. У каждой была своя нашивка на одежде: политических заключенных обозначали красными треугольниками, преступников — зелеными, Свидетелей Иеговы (Свидетели Иеговы признаны в РФ экстремистской организацией и запрещены) — лиловыми, гомосексуалистов («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) — розовыми, евреям следовало носить желтый треугольник Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Станислава Лещинская, польская акушерка, бывшая узница Освенцима: «До мая 1943 года все дети, родившиеся в освенцимском лагере, были зверским способом умерщвлены: их топили в бочонке. После родов младенца уносили в комнату, где детский крик обрывался и до рожениц доносился плеск воды, а потом… роженица могла увидеть тельце своего ребенка, выброшенное из барака и разрываемое крысами» Фото: AP Давид Сурес, один из заключенных Освенцима: «Примерно в июле 1943 года меня и со мной еще десять человек греков записали в какой-то список и направили в Биркенау. Там всех нас раздели и подвергли стерилизации рентгеновскими лучами. Через один месяц после стерилизации нас вызвали в центральное отделение лагеря, где всем стерилизованным была произведена операция — кастрация» Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Освенцим стал печально знаменит во многом благодаря медицинским экспериментам, которые в его стенах проводил доктор Йозеф Менгеле. После чудовищных «опытов» по кастрации, стерилизации, облучению жизнь несчастных заканчивалась в газовых камерах. Жертвами Менгеле были десятки тысяч человек. Особенное внимание он уделял близнецам и карликам. Из 3000 близнецов, прошедших через опыты в Освенциме, выжили лишь 200 детей Фото: Фотоархив журнала «Огонек» К 1943 году в лагере сложилась группа сопротивления. Она, в частности, помогала многим бежать. За всю историю лагеря было совершено около 700 попыток побега, но только 300 из них были успешными. Чтобы предотвратить новые попытки побега, было решено арестовывать и отправлять в лагеря всех родственников убежавшего, а всех заключенных из его блока убивать

На фото: советские солдаты общаются с детьми, освобожденными из концлагеря Фото: waralbum.ru На территории комплекса были убиты около 1,1 млн человек. На момент освобождения 27 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта в лагерях оставалось 7 тыс. заключенных, которых немцы не успели перевести во время эвакуации в другие лагеря Фото: AP В 1947 году Сейм Польской Народной Республики объявил территорию комплекса Памятником мученичества польского и других народов, 14 июня был открыт музей Аушвиц—Биркенау Фото: AP Следующая фотография 1 / 14 Лагерный комплекс Освенцим (Auschwitz) был создан нацистами на территории Польши в апреле 1940 года и включал в себя три лагеря: Аушвиц 1, Аушвиц 2 (Биркенау) и Аушвиц 3. Первоначально они были рассчитаны на 20 тыс. человек. Шесть дней в неделю все без исключения узники должны были работать. От тяжелых условий в лагере за первые 3-4 месяца заключения умирали около 80% работников Фото: Auschwitz Album Симона Вайль, почетный президент Фонда памяти Шоа, бывшая узница Освенцима: «Мы работали более 12 часов в день на тяжелых земляных работах, которые, как оказалось, были большей частью бесполезными. Нас почти не кормили. Но все же наша судьба была еще не самой худшей. Летом 1944 года из Венгрии прибыли 435 тысяч евреев. Сразу после того, как они покинули поезд, большинство из них отправили в газовую камеру» Фото: AP Мордехай Цирульницкий, бывший заключенный: «2 января 1943 года я был зачислен в команду по разборке вещей, прибывающих в лагерь заключенных. Часть из нас занималась разборкой вещей, другие — сортировкой, а третья группа — упаковкой для отправки в Германию. Работа шла беспрерывно круглые сутки, и днем и ночью, и все же нельзя было с ней справиться — так много было вещей. Здесь, в тюке детских пальто, я нашел однажды пальто моей младшей дочурки — Лани» Фото: Bundesarchiv Лагерь был создан по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера (на фото третий справа). Он приезжал в Освенцим несколько раз, инспектируя лагеря, а также отдавая приказы по их расширению. 3 сентября 1941 года для убийства людей был впервые использован газ. В июле 1942 года Гиммлер лично демонстрировал его использование на узниках Аушвица II. Весной 1944 года Гиммлер приехал в лагерь со своей последней инспекцией, в ходе которой было приказано убить всех неработоспособных цыган Фото: Yad Vashem Шломо Венезия, бывший узник Освенцима: «Две самые большие газовые камеры были рассчитаны на 1450 человек, но эсэсовцы загоняли туда по 1600-1700 человек. Они шли за заключенными и били их палками. Задние толкали впереди идущих. В результате в камеры попадало столько узников, что даже после смерти они оставались стоять. Падать было некуда» Фото: Yad Vashem Для нарушителей дисциплины в лагере были предусмотрены различные наказания. Кого-то помещали в камеры, находиться в которых можно было только стоя. Провинившийся должен был стоять так всю ночь. Существовали и герметичные камеры — находящийся там задыхался от недостатка кислорода. Широко были распространены пытки и показательные расстрелы Фото: AP / Stanislaw Mucha У всех прибывающих в лагерь отбиралось имущество, вплоть до зубных коронок, из которых выплавляли до 12 кг золота в сутки

На фото: женщины и дети на железнодорожной платформе Биркенау. Депортированные евреи проходили здесь селекцию: одних сразу же посылали на смерть (обычно тех, кого признавали негодными к работе — дети, старики, женщины), других отправляли в лагерь Фото: Yad Vashem Всех заключенных концлагеря делили на категории. У каждой была своя нашивка на одежде: политических заключенных обозначали красными треугольниками, преступников — зелеными, Свидетелей Иеговы (Свидетели Иеговы признаны в РФ экстремистской организацией и запрещены) — лиловыми, гомосексуалистов («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) — розовыми, евреям следовало носить желтый треугольник Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Станислава Лещинская, польская акушерка, бывшая узница Освенцима: «До мая 1943 года все дети, родившиеся в освенцимском лагере, были зверским способом умерщвлены: их топили в бочонке. После родов младенца уносили в комнату, где детский крик обрывался и до рожениц доносился плеск воды, а потом… роженица могла увидеть тельце своего ребенка, выброшенное из барака и разрываемое крысами» Фото: AP Давид Сурес, один из заключенных Освенцима: «Примерно в июле 1943 года меня и со мной еще десять человек греков записали в какой-то список и направили в Биркенау. Там всех нас раздели и подвергли стерилизации рентгеновскими лучами. Через один месяц после стерилизации нас вызвали в центральное отделение лагеря, где всем стерилизованным была произведена операция — кастрация» Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Освенцим стал печально знаменит во многом благодаря медицинским экспериментам, которые в его стенах проводил доктор Йозеф Менгеле. После чудовищных «опытов» по кастрации, стерилизации, облучению жизнь несчастных заканчивалась в газовых камерах. Жертвами Менгеле были десятки тысяч человек. Особенное внимание он уделял близнецам и карликам. Из 3000 близнецов, прошедших через опыты в Освенциме, выжили лишь 200 детей Фото: Фотоархив журнала «Огонек» К 1943 году в лагере сложилась группа сопротивления. Она, в частности, помогала многим бежать. За всю историю лагеря было совершено около 700 попыток побега, но только 300 из них были успешными. Чтобы предотвратить новые попытки побега, было решено арестовывать и отправлять в лагеря всех родственников убежавшего, а всех заключенных из его блока убивать

На фото: советские солдаты общаются с детьми, освобожденными из концлагеря Фото: waralbum.ru На территории комплекса были убиты около 1,1 млн человек. На момент освобождения 27 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта в лагерях оставалось 7 тыс. заключенных, которых немцы не успели перевести во время эвакуации в другие лагеря Фото: AP В 1947 году Сейм Польской Народной Республики объявил территорию комплекса Памятником мученичества польского и других народов, 14 июня был открыт музей Аушвиц—Биркенау Фото: AP Смотреть

Сила семьи Сержа и Беате упрекали в том, что при их образе жизни, когда они гонялись за нацистами по всему миру, их дети оказываются брошенными. Однако их дети и внуки не согласны с этим утверждением. Названный в честь погибшего деда сын Арно, как говорит Серж,— первое их с женой совместное творение. Он пошел по стопам родителей. Уже более 30 лет они работают вместе: принимают решения, разрабатывают планы, советуются. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кларсфельды у себя дома, Париж, 1974 год Фото: Alain MINGAM / Gamma-Rapho / Getty Images С сыном Арно Кларсфельдом, Париж, 1994 год Фото: Antonio RIBEIRO / Gamma-Rapho / Getty Images Собаки Кларсфельдов всегда были частыми посетителями их офиса Фото: Patrick AVENTURIER / Gamma-Rapho / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Кларсфельды у себя дома, Париж, 1974 год Фото: Alain MINGAM / Gamma-Rapho / Getty Images С сыном Арно Кларсфельдом, Париж, 1994 год Фото: Antonio RIBEIRO / Gamma-Rapho / Getty Images Собаки Кларсфельдов всегда были частыми посетителями их офиса Фото: Patrick AVENTURIER / Gamma-Rapho / Getty Images «У кого еще есть такая роскошь,— говорит Серж,— бюро в центре Парижа, неподалеку от квартиры. На пятом этаже живет сын, на первом расположен офис». Каждый день они берут двух своих собак и идут работать, кошку оставляют дома. «Если бы не было этой счастливой семейной жизни, любви, если бы не совместные усилия, мы никогда бы не сделали того, что сделали. А так наша воля никогда не ослабевала перед трудностью задач».