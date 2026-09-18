Путин оценил долю современного вооружения в РВСН в более чем 90%
Уровень современности вооружений в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) составляет 92%. Об этом на заседании Военно-промышленной комиссии сообщил президент России Владимир Путин.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Президент отметил, что армия России и силовые структуры должны быть готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы, которых, по словам Владимира Путина, «меньше не становится». «НАТО разбухает, расширяется, уже в другие регионы мира заходит. Некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией»,— сказал господин Путин.
Президент сообщил, что на заседании предстоит поговорить о проекте Госпрограммы вооружения и о Программе развития оборонно-промышленного комплекса. По его словам, программы станут основой для производства современного вооружения и техники для оснащения российской армии и силовых структур.
Обновление Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в 2022–2023 годах шло сразу по нескольким направлениям. Около половины частей и соединений уже были оснащены комплексами «Ярс», полки перевооружались на ракетный комплекс «Авангард», а к постановке на боевое дежурство готовился «Сармат». Таким образом, достигнутый уровень современности вооружений связан с поэтапной заменой разных элементов ракетной группировки.
Комплекс «Сармат» предназначен для замены советского Р-36М2 «Воевода». В 2022 году сообщалось о планах его серийного производства, а также о возможном переносе сроков постановки на дежурство при сохранении планов реализации. В июне 2023 года появилась информация о подготовке первых пусковых установок комплекса к заступлению на боевое дежурство, что подтверждает постепенный характер обновления войск.