Путин оценил долю современного вооружения в РВСН в более чем 90%

Уровень современности вооружений в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) составляет 92%. Об этом на заседании Военно-промышленной комиссии сообщил президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент отметил, что армия России и силовые структуры должны быть готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы, которых, по словам Владимира Путина, «меньше не становится». «НАТО разбухает, расширяется, уже в другие регионы мира заходит. Некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией»,— сказал господин Путин.

Президент сообщил, что на заседании предстоит поговорить о проекте Госпрограммы вооружения и о Программе развития оборонно-промышленного комплекса. По его словам, программы станут основой для производства современного вооружения и техники для оснащения российской армии и силовых структур.