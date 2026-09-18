TheWrap: режиссер «Конклава» снимет сиквел «Войны миров Z» с Брэдом Питтом

Кинокомпания Paramount Pictures начала работу над сиквелом боевика о зомби-апокалипсисе «Война миров Z», узнал портал TheWrap. По информации портала, к роли исследователя Джерри Лейна, главного героя первого фильма, вернется Брэд Питт. Сиквел анонсировали на CinemaCon 2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paramount Pictures Фото: Paramount Pictures

Режиссером сиквела, пишет TheWrap, станет Эдвард Бергер, снявший оскароносный «Конклав» (2024 год), «На Западном фронте без перемен» (2022 год) и несколько серий первого сезона сериала «Террор». Сценарий к сиквелу напишет британский драматург Деннис Келли — лауреат премии «Тони» 2013 года за либретто к мюзиклу «Матильда».

«Война миров Z» вышла в 2013 году. Это вольная экранизация романа Макса Брукса «Мировая война Z: устная история войны с зомби». Боевик собрал в прокате более $540 млн и получил премию «Сатурн» как лучший триллер. Изначально Paramount Pictures планировала снять трилогию, атмосфера зомби-апокалипсиса которой должна была отсылать к сериалу «Ходячие мертвецы». Но уже во время съемок первого фильма планы на трилогию решили отложить.

Вскоре после премьеры первого фильма Paramount сообщала о подготовке к работе над сиквелом. Однако производство несколько раз откладывалось по разным причинам. В какой-то момент режиссерское кресло мог занять Дэвид Финчер. Тогда съемки планировали начать в 2018 году, но Финчер переключился на работу над сериалом «Охотник за разумом». Год спустя сиквел отменили, не назвав причину. Источник The Hollywood Reporter сообщал, что главной причиной стал запрет Китая на прокат фильмов о зомби и призраках.

Евгений Белоусов