МАГАТЭ выбрало 11 новых стран в Совет управляющих
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) избрало 11 стран в Совет управляющих на период 2026-2028 годов. Об этом сообщила пресс-служба агентства в соцсети X.
В Совет избрали Анголу, Бразилию, Грецию, Гондурас, Кувейт, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Нигерию, Словакию и Швецию. Выборы состоялись в четверг на пленарном заседании 70-й Генеральной конференции МАГАТЭ. Заседание Совета управляющих запланировано на 21 сентября. На нем страны-участницы изберут руководство органа.
Совет управляющих МАГАТЭ состоит из 35 государств, в их числе — Россия, Саудовская Аравия, Япония, Китай, Нидерланды и другие. Совет — один из двух главных руководящих органов агентства, наряду с ежегодной Генеральной конференцией. Часть членов Совета назначается по признаку наиболее развитого ядерного технологического потенциала, остальные избираются Генеральной конференцией.
Практический смысл обновления состава Совета управляющих МАГАТЭ заключается в участии новых членов в рассмотрении документов, которые могут требовать от государств сотрудничества с агентством и предоставления объяснений по ядерной деятельности. Например, в июне 2024 года резолюция Совета потребовала от Ирана технически достоверно объяснить обнаружение следов урана на двух незадекларированных объектах и обеспечить полное взаимодействие с МАГАТЭ.
Такие решения могут иметь дальнейшие последствия: если необходимого взаимодействия не будет, генеральный директор МАГАТЭ вправе подготовить отдельный доклад о проблемах, связанных с ядерной программой. В июне 2026 года проект резолюции по Ирану был разослан всем 35 государствам Совета, что демонстрирует, что новый состав будет участвовать в рассмотрении конкретных кризисных вопросов.