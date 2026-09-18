МАГАТЭ выбрало 11 новых стран в Совет управляющих

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) избрало 11 стран в Совет управляющих на период 2026-2028 годов. Об этом сообщила пресс-служба агентства в соцсети X.

В Совет избрали Анголу, Бразилию, Грецию, Гондурас, Кувейт, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Нигерию, Словакию и Швецию. Выборы состоялись в четверг на пленарном заседании 70-й Генеральной конференции МАГАТЭ. Заседание Совета управляющих запланировано на 21 сентября. На нем страны-участницы изберут руководство органа.

Совет управляющих МАГАТЭ состоит из 35 государств, в их числе — Россия, Саудовская Аравия, Япония, Китай, Нидерланды и другие. Совет — один из двух главных руководящих органов агентства, наряду с ежегодной Генеральной конференцией. Часть членов Совета назначается по признаку наиболее развитого ядерного технологического потенциала, остальные избираются Генеральной конференцией.