Курс доллара. Прогноз на 21—25 сентября

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Ключевым фактором поддержки выступит ожидание притока валюты благодаря продаже нефти по высоким ценам Рубль корректируется вниз преимущественно за счет глобального укрепления доллара, которое было спровоцировано повышением базовой процентной ставки Федрезервом США из-за высоких цен на нефть и автомобильное топливо, которые усиливают инфляционное давление. Кроме того, позитив для рубля ограничивает принятие Палатой представителей США новых санкций к РФ, затрагивающих российский экспорт. Вероятно, рубль останется в текущем диапазоне волатильности (82–87 руб. по курсу доллара), а ключевым фактором поддержки выступит ожидание притока валюты благодаря продаже нефти по высоким ценам второй половины лета.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Рубль склонен к умеренному укреплению Российский рубль демонстрирует минимальные изменения, отступая на символические 0,03% и на 0,11% соответственно к китайскому юаню и к доллару США, до 12,576 руб. за юань и до 84,71 руб. за доллар. Рубль тем не менее склонен к умеренному укреплению на фоне высоких процентных ставок и предстоящего налогового периода, на фоне чего валютные курсы могут отступить в направлении нижних границ диапазонов 12,4–12,8 руб. за китайский юань, 83–86 руб. за доллар США.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Временные факторы могут повышать волатильность В течение недели курс рубля не демонстрировал выраженной тенденции к росту или снижению, несмотря на локальные ценовые пики на нефтяном рынке. Возможно, эффекты от высоких цен на нефть проявятся более выраженно на следующей неделе в условиях подготовки к налоговому периоду и увеличения экспортной выручки, поступающей на внутренний валютный рынок. При этом временные факторы (потоки капитала, спрос на импорт) могут повышать волатильность, эпизодически корректируя конъюнктурный тренд к укреплению рубля. На следующей неделе валютный курс может формироваться в диапазоне 83–85 руб./$ и 12,3–12,7 руб./CNY с тенденцией к укреплению национальной валюты.

Илья Федоров,

главный экономист Вероятнее всего, уровень 83 руб./$ будет пределом укрепления на следующей неделе Рубль просел к доллару на фоне укрепления последнего. Инфляционное давление в США из-за топливных цен заставило ФРС повысить процентную ставку, и на горизонте еще одно ее повышение. Курс отъехал ближе к 85 руб., сдвигая наши ожидания по укреплению рубля в конце месяца. Вероятнее всего, уровень 83 руб./$ будет пределом укрепления на следующей неделе. В целом мы ожидаем, что курс сохранится в диапазоне 83–85 руб./$ в течение следующей недели.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров Рубль на следующей неделе может возобновить движение в сторону укрепления. Ключевыми факторами выступят рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых платежей и сокращение объемов продажи валюты в рамках бюджетного правила. Дополнительную поддержку рублю окажет стабилизация котировок нефти на повышенных уровнях. Юань может отступить к нижней границе коридора 12,3–12,8 руб., а доллар — закрепиться в районе 82,5 руб.