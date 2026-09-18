Первый день основного голосования на выборах в Госдуму прошел в Луганске без серьезных инцидентов. Правда, город периодически оглашался воем сирен, а над некоторыми избиркомами кружили беспилотники, но препятствием для волеизъявления избирателей, как убедился корреспондент “Ъ” Степан Мельчаков, эти привычные для горожан обстоятельства вовсе не стали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голосование студентов луганского Института гражданской защиты не прервала даже сирена воздушной тревоги

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Голосование студентов луганского Института гражданской защиты не прервала даже сирена воздушной тревоги

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вопреки тревогам некоторых жителей Луганска, которые накануне в разговорах с корреспондентом “Ъ” опасались усиления вражеских налетов в связи с выборами, первый день трехдневного голосования начался спокойно. В 6:30 утра на улицах уже можно было увидеть людей на пробежке, а к 7:00 подтянулись и собачники. К 7:30 избирательный участок в одной из городских школ, выбранный региональным начальством в качестве образцового, уже был полон прессы, внимавшей каждому слову председательницы комиссии.

В числе первых проголосовать должна была школьная гардеробщица Галина Михайловна, у которой первый день выборов совпал с днем рождения. На вопрос “Ъ”, как она чувствует себя по случаю двойного праздника, женщина ответила лаконично: «Прекрасно! Мы за всё “за”!»

Перед самым открытием участка Галина Михайловна ненадолго вышла из здания, чтобы затем торжественно войти — уже под оживленное щелканье фотокамер. Через несколько минут избиратели хлынули потоком, хотя и не слишком полноводным. Среди них мелькнули дама с собачкой и молодой парень в военной форме, но большинство пришедших в первые часы все же составляли пенсионеры.

Глава избиркома ЛНР Марианна Сумская провела в первый день голосования сразу несколько брифингов для прессы. В частности, она сообщила, что по результатам досрочного голосования свои голоса к утру 18 сентября уже отдали 20,36% избирателей республики. Общее число наблюдателей, по словам госпожи Сумской, составило 1044 человека, из них 268 направлены партиями: 258 — от «Единой России» и 10 — от «Справедливой России». Представительница эсеров, встретившаяся корреспонденту “Ъ” чуть позже на одном из участков, уверяла, что партия была готова выставить больше наблюдателей, но аккредитовать удалось лишь малую их часть.

Тем временем голосование разворачивалось и на придомовых территориях (оно разрешено Центризбиркомом во всех приграничных регионах, чтобы не допускать большого скопления людей из соображений безопасности). В одном из дворов выездная комиссия расположилась сперва под раскидистой яблоней, но затем, по предложению местной жительницы, пожаловавшейся, что участок не видно из-за зелени с балконов, переехала под более реденькую иву. Обе представительницы избиркома оказались учителями все той же «показательной» школы: одна преподавала английский язык, а ее старшая коллега — русский. «Русичка», работавшая на выборах еще при Украине, в качестве одного из ярких впечатлений тех лет припомнила длиннющий бюллетень, который едва удавалось свернуть, чтобы протиснуть в ящик.

Весть о прибытии выездной комиссии облетела соседний дом моментально, тем более что «англичанка» как раз жила в одном из его подъездов. Здесь голосовать тоже в первую очередь пришли пенсионерки. Одни внимательно и подолгу разглядывали бюллетени, разместившись на близлежащей карусели, другие, похоже, все решили для себя заранее и сразу ставили галочку. Одна из таких «решительных», представившаяся Ниной, посетовала корреспонденту “Ъ” на низкую политическую активность соседей. Впрочем, продолжавший стекаться к дворовому участку поток людей свидетельствовал об обратном. Одна бабушка, зайдя было в переносную кабинку, тут же высунулась из-за нее и обратилась к избиркомовцам: «Подскажите, пожалуйста, а что лучше выбрать?» Те, чуть опешив, посоветовали ей руководствоваться сердцем. Как позже призналась пенсионерка корреспонденту “Ъ”, совсем недавно у нее умер супруг, всегда решавший в их семье, за кого отдать голос.

Лысый крепкий мужчина, представившийся ветераном МВД, рассказал “Ъ”, что из предыдущих кампаний лучше всего помнит те, когда луганчане голосовали за бывшего президента Украины Виктора Януковича и за провозглашение независимости ЛНР в 2014 году: «Люди колоннами ходили голосовать, по три часа в очередях стояли». Его соседка по подъезду поделилась, что до 2014 года голосовать было куда проще: в те времена всегда была лишь одна партия или кандидат, явно выражавшие пророссийское настроение Луганщины, теперь же к выбору депутатов Госдумы приходится применять иные критерии.

К выездной комиссии, оборудовавшей рабочее место на раскладном столе, выстроилась очередь из студентов Института гражданской защиты. Некоторые оделись «по гражданке», но большинство пришли в форме, напоминавшей обмундирование МЧС. В этот момент заревела сирена воздушной тревоги, но студенты на нее никак не отреагировали. «Если заиграла сирена, значит, уже все случилось и можно не беспокоиться»,— разъяснил позже корреспонденту “Ъ” местный житель.

Тем не менее, как рассказал “Ъ” зампред штаба общественного наблюдения ЛНР Антон Кондратенко, на одном из участков в связи с беспилотной угрозой все же была проведена эвакуация.

Около 12:00 члены избиркома вместе с избирателями на 30 минут укрылись в резервном помещении, после чего участок продолжил работу в штатном режиме. Еще об одном инциденте в республике сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова: БПЛА кружил в 150 м от здания избиркома в поселке Белокуракино, но там тоже обошлось без последствий.

В самом общественном штабе наблюдатели сидели у экранов мониторов, куда через портал «Независимого общественного мониторинга» приходили сообщения от наблюдателей «в полях». Член штаба Даниил Степанков продемонстрировал “Ъ”, что на 15:20 мск в графе «Решено» значилось лишь семь эпизодов, в том числе вопрос о недостаточном освещении в кабинке для голосования. «Замечаний нет никаких, выборы проходят спокойно»,— констатировал господин Степанков. Пожаловался он только на одну из коллег-наблюдательниц, отчитавшуюся об отсутствии нарушений фотографией заявившейся на участок кошки.

Посетили ЛНР и иностранные наблюдатели. Делегация состояла из чилийца, австрийца, мексиканки и кенийца.

Весь маршрут их сопровождала пара мужчин в масках и с автоматами, но в штатской одежде, поверх которой были надеты бронежилеты. На участке, где иностранцев застал корреспондент “Ъ”, их уже поджидала съемочная группа итальянцев, сотрудничавших с RT. Один из них красовался в худи московского «Спартака», так что речь сама собой зашла о футболе. Однако разговор закончился вскоре после того, как итальянец Винченцо, оказавшийся болельщиком римского «Лацио», узнал, что корреспондент “Ъ” симпатизирует «Роме» — злейшему врагу «небесно-голубых».

Между тем кениец Ахмед с интересом разглядывал демонстрируемые председателем комиссии специальные бюллетени для слабовидящих и даже поинтересовался через переводчика, сколько человек ими уже успело воспользоваться. Получив ответ «нисколько», он с удивлением воскликнул: «У вас что, здесь нет слепых?» Но сам же сделал успокаивающий вывод: наверное, бюллетени пригодятся в последующие дни голосования, поэтому хорошо, что избирком готов ко всему.

Степан Мельчаков