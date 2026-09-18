До 21 выросло число погибших при нападении на штаб-квартиру полиции в Пакистане

Число погибших при взрыве в пакистанском городе Кохате у штаб-квартиры полиции увеличилось до 21, из них 15 — полицейские. Еще 103 человека были ранены. Состояние 34 из них оценивается как тяжелое. Об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на источники.

Взрыв произошел у ворот штаб-квартиры полиции. В них врезался автомобиль, начиненный взрывчаткой. За его рулем находился террорист-смертник. После взрыва в здание полиции ворвались семь вооруженных боевиков и открыли огонь. В полиции сообщили телеканалу, что во время перестрелки в здании Специального отдела еще один смертник подорвал себя.

Взрыв в Кохате осудили президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер-министр страны Шехбаз Шариф. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.