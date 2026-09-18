Биткойн превысил $80 тысяч впервые с середины мая
Курс биткойна поднялся на 6,3% к закрытию предыдущего дня и превысил $80 тыс. Это следует из данных торгов на бирже Binance. По данным на 19:36 мск, стоимость биткоина достигала $81 080 (+6,19%). В последний раз такой показатель фиксировали 15 мая.
За неделю с 7 по 14 сентября цена биткойна упала более чем на 2%, реагируя на данные по инфляции в США и резкое подорожание нефти. В августе индекс потребительских цен в США вырос на 0,4% после июльских 0,1%, что стало максимальным месячным приростом за последние три месяца. С начала года нефть марки Brent подорожала более чем на 60% из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Для биткойна ключевым механизмом остается изменение ожиданий по ставке ФРС: сильные макроэкономические данные повышают вероятность ужесточения политики и давят на наиболее рискованные активы. Поэтому возвращение к росту означает, что для рынка особенно важны данные по инфляции, не ухудшающие ожидания по ставке, а также сохранение притоков в биржевые фонды.
Аналитики связывали чувствительность биткойна к ставке с американским рынком труда: рост занятости в августе на 162 тыс. при безработице около 4,1% превысил прогнозы и, по оценке аналитиков, повышал вероятность повышения ставки на заседании 16 сентября. Ранее, в мае 2026 года, ускорение производственной инфляции — индекс PPI составил 6% годовых при прогнозе 4,9% — также рассматривалось как фактор давления на криптовалюты, поскольку высокая инфляция ограничивает возможность снижения ставок.