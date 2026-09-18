Anthropic открыла лабораторию для исследований в области разработки лекарств

Американская компания-разработчик систем искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic создала лабораторию для биологических исследований. Компания надеется проводить в ней исследования, чтобы использовать ИИ в разработке лекарств. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Официально компания не объявляла об открытии лаборатории.

Сообщение об открытии лаборатории агентству подтвердил руководитель направления наук о жизни Anthropic Эрик Каудерер-Абрамс. «Мы считаем, что для работ в сфере биологии основой все еще остаются и какое-то время будут оставаться реальные эксперименты... Безусловно, сегодня мы этим и занимаемся, — сказал господин Каудерер-Абрамс. — Я бы описал наш подход, как типичный для биотехнологических компаний. Мы совмещаем разработки наших собственных подразделений с тем, над чем мы работаем с внешними партнерами».

По данным Reuters, испытательный центр открыли в районе залива Сан-Франциско. Помимо реальных экспериментов, в нем также будут проводиться исследования с использованием компьютерного моделирования.

Anthropic планирует использовать свой чат-бот Claude, чтобы управлять роботами в лабораторных экспериментах с минимальным участием человека, отмечает Reuters. Такой способ, по данным агентства, помогает ускорять разработку методов лечения редких заболеваний. Кроме того, компания купила биотехнологический ИИ-стартап Coefficient Bio примерно за $400 млн.