«Роснефть» выкупила по оферте 31% выпуска облигаций

Нефтяная компания «Роснефть» исполнила оферту по облигациям серии 002Р-12 с погашением в сентябре 2032 года, выкупив 30,588% выпуска. Об этом сообщается в материалах эмитента на ленте раскрытия информации.

В рамках оферты было приобретено 4,6 млн бумаг по цене 100% от номинала. Из них 4,4 млн облигаций были выкуплены в юанях на сумму 4,4 млрд юаней с учетом накопленного купонного дохода. Еще 132,9 тыс. бумаг приобретены в рублях на сумму 1,7 млрд, включая НКД.

Десятилетний выпуск объемом 15 млрд юаней был размещен в сентябре 2022 года. Ставка 9-го и 10-го полугодовых купонов, действующая до следующей оферты в сентябре 2027 года, установлена на уровне 6,5% годовых.