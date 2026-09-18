«Роснефть» выкупила по оферте 31% выпуска облигаций
Нефтяная компания «Роснефть» исполнила оферту по облигациям серии 002Р-12 с погашением в сентябре 2032 года, выкупив 30,588% выпуска. Об этом сообщается в материалах эмитента на ленте раскрытия информации.
В рамках оферты было приобретено 4,6 млн бумаг по цене 100% от номинала. Из них 4,4 млн облигаций были выкуплены в юанях на сумму 4,4 млрд юаней с учетом накопленного купонного дохода. Еще 132,9 тыс. бумаг приобретены в рублях на сумму 1,7 млрд, включая НКД.
Десятилетний выпуск объемом 15 млрд юаней был размещен в сентябре 2022 года. Ставка 9-го и 10-го полугодовых купонов, действующая до следующей оферты в сентябре 2027 года, установлена на уровне 6,5% годовых.
Крупный выкуп облигаций в юанях может временно изъять китайскую валюту из обращения, поскольку она концентрируется у эмитента. Например, в марте 2026 года после другой оферты «Роснефти» юани вернулись на рынок, а ставки овернайт снизились. Это показывает, что расчеты по облигациям могут влиять не только на баланс компании, но и на краткосрочную ликвидность.
Для держателей облигаций важна валюта инструмента: купоны по ним выплачиваются в юанях, а торги проходят как за рубли, так и за юани. Ликвидность бумаги зависит от выбранной валюты торгов, поэтому возможность получить выкуп в юанях или рублях имеет практическое значение для инвестора.