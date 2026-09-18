На подлете к Москве сбили три беспилотника

Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом в Telegram сообщил мэр города Сергей Собянин. Всего с начала суток на подлете к столице сбили 38 БПЛА.

На месте падения обломков работают сотрудники оперативных служб. Московский аэропорт Домодедово с 17:30 работает с ограничениями. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.