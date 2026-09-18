Путин: правительство выделит 1,2 млрд руб. на субсидии по газификации

Программа социальной газификации бессрочна и будет продолжена, заявил президент России Владимир Путин во время открытия объектов по этой программе. Он поддержал предложение выделить регионам в этом году еще 1,2 млрд руб. из резервного фонда правительства на субсидии гражданам на покупку газового оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Отдельно обращаю внимание коллег вот на что: стоимость газового оборудования для дома достаточно все-таки высока. Здесь нельзя допускать чрезмерного, необоснованного роста цен», — отметил господин Путин. По его словам, в программу социальной газификации включены фельдшерско-акушерские пункты, больницы, поликлиники и школы. Он поручил правительству России включить в эту программу и сельские дома культуры.

На церемонии открытия выступил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он заявил, что за пять лет холдинг провел газ в 2150 населенных пунктов. «Таких показателей масштабности газификации история российской газовой отрасли, да и мировой, просто не знает»,— отметил господин Миллер. По его словам, 1 января 2026 года «Газпром» установил новый рекорд по технически сетевой природной газификации в России. Его уровень достиг 91,2%.

Программа социальной газификации запущена в 2021 году. По ней газ бесплатно проводят до границ земельных участков. С февраля 2023-го государство выделяет льготным категориям до 100 тыс. руб. на проведение и подключение газа.