МАГАТЭ: беспилотник ударил по градирне реакторного блока Курской АЭС
Утром 17 сентября беспилотник ударил по градирне (устройству для охлаждения воды) реакторного блока Курской АЭС. Удар не повлиял на работу АЭС, пожара не возникло. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к «максимальной военной сдержанности» для предотвращения риска ядерной аварии. «Любые нападения на ядерные объекты неприемлемы, поскольку они могут поставить под угрозу ядерную безопасность, независимо от того, где они происходят»,— отметил он.
В июле реакторный блок Курской АЭС уже попадал под удар беспилотника. Дрон ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2, сообщал губернатор Александр Хинштейн. В тот момент система охладительной башни еще не была запущена. Работа станции не была нарушена.
Значение повреждения градирни определяется тем, затронута ли цепочка отвода тепла, а не только тем, остановилась ли станция сразу после удара. Для необходимого охлаждения реактора и отработанного топлива АЭС требуется бесперебойное внешнее электроснабжение; при его потере последней линией защиты от ядерной аварии становятся аварийные дизель-генераторы. Поэтому локальное повреждение может не вызвать немедленного сбоя, но при дальнейшем ухудшении условий вопрос упирается в сохранение охлаждения и резервного питания.
МАГАТЭ ранее сформулировало для ядерных объектов принцип, по которому недопустимы атаки на реакторы, хранилища отработанного топлива, другую критическую инфраструктуру и персонал. Именно поэтому агентство призывает к максимальной сдержанности: ядерная или радиологическая авария на станции может иметь катастрофические последствия для России, Украины и соседних стран.