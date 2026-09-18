Песков: скрытой мобилизации после выборов не будет
Планов по мобилизации 300 тыс. человек до конца 2026 года в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии RTVI.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Ранее Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника в сфере безопасности сообщил о возможной подготовке России к призыву 300 тыс. человек до конца года. Господин Песков заявил, что такая информация не соответствует действительности и подобных планов у российских властей нет.
Частичная мобилизация в России была объявлена Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. О завершении призывных мероприятий власти сообщили 31 октября того же года, однако отдельного указа президента об окончании мобилизации не издавалось. В начале сентября 2026 года президент опровергал сообщения о подготовке новой волны мобилизации.
Практически ставка делается на комплектование армии контрактниками, а не на объявление новой волны мобилизации. В апреле 2024 года сообщалось, что власти намерены избежать мобилизации за счет контрактников; в сентябре 2026 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что темпы такого комплектования превышают плановые показатели. Это означает, что потребность в пополнении войск предполагается закрывать добровольным набором, если заявленные темпы сохраняются.
Отдельно остается формальный вопрос о мобилизационных мероприятиях 2022 года. В ноябре 2022 года адвокат Александр Якимович указывал, что отсутствие указа о прекращении действия указа о частичной мобилизации не создает для военкоматов препятствий продолжать призывные мероприятия. Поэтому отсутствие планов новой кампании само по себе не равнозначно отдельному указу о прекращении прежнего режима.