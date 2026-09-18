Песков: скрытой мобилизации после выборов не будет

Планов по мобилизации 300 тыс. человек до конца 2026 года в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии RTVI.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Ранее Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника в сфере безопасности сообщил о возможной подготовке России к призыву 300 тыс. человек до конца года. Господин Песков заявил, что такая информация не соответствует действительности и подобных планов у российских властей нет.

Частичная мобилизация в России была объявлена Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. О завершении призывных мероприятий власти сообщили 31 октября того же года, однако отдельного указа президента об окончании мобилизации не издавалось. В начале сентября 2026 года президент опровергал сообщения о подготовке новой волны мобилизации.